Dalle notizie riportate su alcuni quotidiani in queste settimane i tifosi del Milan potrebbero iniziare a pensare in grande per il futuro del club rossonero: i progetti della nuova società, infatti, sarebbero molto importanti e riguarderebbero sia un corposo investimento sul mercato estivo sia un'accelerazione sulla questione stadio.

Con molta probabilità ci sarà una svolta nei vertici dirigenziali, con la volontà di Investcorp far apparire il Milan in tutto il mondo come una società forte e sana, che vuole incidere sul calcio italiano ed europeo nelle prossime stagioni.

Accanto alla figura di Maldini, dunque, ci potrebbero essere nuovi volti a capo del Milan; quel che è certo saranno i nuovi volti che si vedranno in campo con la maglia rossonera nella prossima stagione.

Dalla dirigenza al mercato, i progetti di Investcorp

La nuova società è intenzionata a mettere a punto una dirigenza forte, che non abbia paura di far dichiarazioni anche pesanti sulla stagione in corso; non più, insomma, una dirigenza ombra come quella che ha avuto il Milan negli ultimi anni, con pochissime dichiarazioni sia del presidente di turno sia dell’amministratore delegato. Ma Investcorp non si limiterà a rinnovare la dirigenza, avendo l’obiettivo di rinnovare anche la rosa rossonera, con un budget che pare essere di almeno 300 milioni di euro.

I progetti della nuova società sono sicuramente ambiziosi e, con ogni probabilità, riguarderanno anche il nuovo stadio, progetto sul quale si sta discutendo ormai da molti anni senza avere novità concrete al riguardo. Intanto sembrano già essere arrivate le indicazioni di Investcorp al duo dirigenziale Maldini-Massara, che non dovrà più puntare a giovani promesse o a giocatori in fase calante, ma provare ad acquistare calciatori già formati e pronti a dare il loro contributo alla squadra.

Nuova società e nuovi nomi di mercato

L’entusiasmo che stanno portando le nuove notizie ai tifosi è evidente e si inizia a sognare con i nomi che stanno circolando in queste ore. L’acquisto ormai definitivo di Origi sarà seguito da tanti altri colpi, soprattutto nel reparto offensivo, dove si punta ad un rinnovamento quasi completo.

Accanto al nome, ormai consolidato, di Gianluca Scamacca è spuntato quello dell’attaccante dell’Ajax Haller, autore di oltre 30 reti in questa stagione in tutte le competizioni. Il colosso ivoriano di origini francesi è sulla lista di molti top club europei, ma se ci sarà un’offerta importante, intorno ai 40 milioni di euro, da parte della dirigenza rossonera, Haller potrebbe scegliere l’opzione rossonera per un definitivo balzo in avanti della sua carriera da professionista. La dirigenza rossonera è sulle tracce anche dell’attaccante del Real Madrid Asensio, che non sembra rientrare più nei piani dei Blancos e potrebbe partire per un’offerta inferiore ai 30 milioni di euro. Società e dirigenza, dunque, sono pronti al cambio di passo sia sul mercato sia sullo stadio, ma anche sul ruolo che il club rossonero dovrà occupare come protagonista delle prossime stagioni.