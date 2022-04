La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in estate. Molto dipenderà dalle cessioni e dalla volontà della società bianconera di alleggerire un monte ingaggi importante. Sono tanti i giocatori a rischio cessione, fra questi spiccano Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini oltre quelli in scadenza di contratto a fine stagione. Ci riferiamo a Bernardeschi e a Dybala, a tal riguardo è stato Arrivabene a confermare il mancato prolungamento di contratto dell'argentino. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid.

La Juventus potrebbe acquistarlo per circa 35 milioni di euro, somma che difficilmente spenderà. La società bianconera vorrebbe investire circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Se l'Atletico Madrid decidesse di confermare la richiesta da 35 milioni di euro stabilita nell'estate 2020, difficilmente lo spagnolo giocherà nella Juventus nella stagione 2022-2023. Per questo si starebbe lavorando ad un sostituto di Morata, a tal riguardo secondo la stampa spagnola uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è Adam Hlozek, ventenne giocatore dello Sparta Praga che in questa stagione si sta confermando con gol e assist importanti.

Il giocatore Hlozek potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Adam Hlozek come sostituto di Alvaro Morata nel caso in cui non dovesse riscattare il cartellino dello spagnolo dall'Atletico Madrid. Il ventenne dello Sparta Praga è uno dei migliori giovani del calcio europeo, lo dimostrano gli 11 gol segnati e 14 assist forniti ai suoi compagni fino ad adesso fra campionato, competizioni nazionali ed europee.

29 match, 9 gol e 13 assist in campionato, 2 match ed 1 gol nella coppa della Repubblica Ceca, 5 match ed 1 gol in Europa League, 2 match ed 1 gol in Conference League. Già parte integrante della nazionale della Repubblica Ceca, ha disputato fino ad adesso 14 match segnando anche un gol. Un giocatore dalla fisicità importante ma anche dalla qualità evidente, basti notare gli assist forniti ai suoi compagni.

Può giocare trequartista centrale, sulla fascia sinistra e punta, a supporto di giocatori com Vlahovic e Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juve valuta anche altri rinforzi per il settore avanzato. Il preferito è Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Il 23enne dopo un inizio di stagione difficile sta dimostrando di essere molto importante, il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro. Una somma importante che la Juventus potrebbe decidere di investire, magari vendendo quei giocatori che non sarebbero considerati utili per la società bianconera.