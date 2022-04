La trattativa per l'acquisto del Milan sembra essere entrata nel vivo e nelle prossime settimane potrebbe essere deciso il cambio di proprietà. Dalle ultime notizie, la nuova proprietà partirebbe dalle conferme dei dirigenti, su tutti Paolo Maldini, in scadenza il 30 giugno 2022. Dopo che sarà definita la nuova proprietà ed il nuovo organigramma, la dirigenza rossonera si concentrerà sul mercato, puntando ad acquistare gli obiettivi individuati in questo periodo primaverile. Con ogni probabilità, si continuerà a puntare sulla linea verde, con Botman e Bernabé che potrebbero essere i primi rinforzi della nuova proprietà.

Nuova società, stessa dirigenza

L'impulso che potrà dare la nuova società al Milan sarà sicuramente importante, soprattutto in materia di mercato, ma anche per quanto riguarda la questione stadio. Da anni, ormai, sia l'Inter che il Milan sono intenzionate a rinnovare San Siro, non escludendo la possibilità di dare vita ad un nuovo stadio di proprietà delle due società milanesi. Se ci sarà una nuova società, dunque, una delle prime questioni che questa dovrà affrontare sarà proprio quella relativa allo stadio, con delle riunioni già in programma con la dirigenza dell'Inter ed il comune di Milano. Per ciò che riguarda la dirigenza, invece, la volontà della nuova società sembrerebbe quella di confermare in blocco sia Maldini che Massara, con l'unico Gadzidis in dubbio.

Non vi è dubbio che la nuova proprietà non voglia rinunciare ad una bandiera del Milan come Maldini ed infatti il dirigente rossonero è sempre al lavoro sul mercato per puntellare la rosa per la prossima stagione.

Con la nuova proprietà almeno 4 o 5 nuovi acquisti

Se ci sarà un cambio di proprietà, il Milan potrà investire con più libertà sul mercato, portando a Pioli almeno 4 nuovi giocatori di livello.

La dirigenza rossonera è già da tempo sulle tracce di Botman ed il calciatore ha espresso più volte la volontà di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Il colosso olandese, classe 2000, sarebbe un ottimo colpo per continuare anche la linea verde di rinnovamento intrapresa già nelle stagioni precedenti ed il valore di mercato intorno ai 30 milioni di euro sarebbe fattibile per la nuova società.

Un altro giovane su cui ha puntato gli occhi Maldini è il classe 2001 del Parma, Bernabé, che sta disputando un'ottima stagione in Serie B, ma che è stato notato anche da altri top club europei e sul quale con ogni probabilità si potrebbe scatenare un'asta nella prossima sessione di mercato. La dirigenza rossonera continua dunque il suo lavoro per rendere la rosa del Milan ancora più competitiva, puntando anche sui giovani.