'Siamo in trattativa per il prolungamento di contratto di Gnabry, il giocatore è in fase di riflessione e ci fidiamo di lui'. Queste le dichiarazioni del dirigente del Bayern Monaco, Oliver Kahn, in riferimento al futuro professionale di uno dei giocatori più importanti della società bavarese. Serge Gnabry, anche in questa stagione, sta dimostrando di essere utile ai bavaresi ed è considerato un titolare. Nonostante il deludente cammino europeo del Bayern Monaco, il giocatore ha dato un grande contributo soprattutto nel campionato tedesco. A tal punto che la società bavarese avrebbe offerto il prolungamento di contratto al giocatore.

In scadenza di contratto a giugno 2023, Gnabry starebbe valutando se rimanere al Bayern Monaco o se fare una nuova esperienza professionale. Difficile sia in Inghilterra, dove ha avuto già modo di giocare da giovane con l'Arsenal.

Potrebbe trasferirsi nel campionato italiano, con la Juventus che potrebbe acquistarlo come sostituto di Paulo Dybala. La sua valutazione di mercato è importante, ma a giugno sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bavarese e per questo potrebbe essere ceduto a prezzo agevolato.

Il giocatore Gnabry potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare come sostituto di Paulo Dybala il giocatore del Bayern Monaco Serge Gnabry.

Il classe 1995 è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non avrebbe ancora deciso se prolungare o meno la sua intesa contrattuale con la società bavarese. Un'eventuale offerta della Juventus potrebbe essere presa in considerazione dal giocatore, che sarebbe ideale per il 4-3-3 di Allegri. Gnabry può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato, ma sulla fascia è molto incisivo grazie alla sua tecnica e alla sua velocità.

In questa stagione ha disputato fino ad adesso 30 match nel campionato tedesco, segnando 12 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 8 match con 3 gol e 1 assist in Champions League, 1 match e 1 assist nella Supercoppa di Germania e 2 match e 3 assist nella Coppa di Germania. È parte integrante della nazionale tedesca, con 31 match disputati e 20 gol segnati.

Il mercato della Juventus

Il giocatore del Bayern Monaco Gnabry è solo uno dei giocatori che piacciono alla Juventus come rinforzi per il settore avanzato. La società bianconera starebbe valutando anche giocatori più giovani che possano rappresentare il presente e il futuro della Juventus. I preferiti sembrano essere Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.