In vista del calciomercato la dirigenza del Milan è al lavoro per mettere a disposizione di Pioli una rosa molto competitiva su più fronti.

Nelle ultime ore circola il rumor di un possibile viaggio di Maldini e Massara a Madrid per intavolare una trattativa con Real che riguarda sia il possibile riscatto di Brahim Diaz, ma anche gli acquisti di Hazard e Jovic. Per il reparto offensivo, inoltre, circola il nome di Nicolas Pepé dell'Arsenal.

Il Milan potrebbe pescare ancora nel Real Madrid

Dopo aver ottenuto, nella stagione passata, dal Real Madrid il prestito per due anni con diritto di riscatto del centrocampista offensivo Brahim Diaz, l’asse tra Milano e Madrid si potrebbe riaprire anche in questa sessione di mercato.

I dirigenti rossoneri infatti, con ogni probabilità, voleranno a Madrid nelle prossime settimane, in primis per cercare di ottenere uno sconto per il riscatto di Diaz, che non ha sfigurato in rossonero, anche se senza offrire prestazioni da top player in modo costante.

Gli altri obiettivi del viaggio a Madrid potrebbero essere quelli che portano all’acquisto di due calciatori offensivi del Real, cioè Eden Hazard e Luka Jovic.

Entrambi gli attaccanti sembrerebbero non rientrare più nei piani di Ancelotti e il loro valore di mercato non elevatissimo potrebbe convincere la società rossonera a puntare su di loro. Il belga Hazard, classe ’91 già accostato al Milan nei mesi scorsi, potrebbe essere alla sua ultima grande occasione per mettersi in mostra in una big del calcio europeo e a Madrid pare non avere più spazio né possibilità di nuove occasioni.

Discorso leggermente diverso per Jovic, il quale si trova senza spazio anche lui, ma potrebbe crescere vista ancora la giovane età, con l’aiuto e l’appoggio di due veterani come Ibrahimovic e Giroud.

Non solo Madrid, il Milan vorrebbe Pepé

L’attaccante classe ’95 in forza all’Arsenal non sta attraversando un bel periodo a Londra e sembrerebbe essere destinato a lasciare i Gunners a fine stagione.

Dopo l’acquisto del club inglese dal Lille per 80 milioni nel 2019, il valore di mercato di Nicolas Pepé è sceso vertiginosamente e, con ogni probabilità, l’Arsenal lo lascerebbe andare per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. In questa stagione l’attaccante ivoriano di origini francesi è stato impiegato col contagocce, disputando solamente 15 partite e pochissime da titolare, realizzando una sola rete e un solo assist.

Le intenzioni del giocatore sono quelle di puntare a un immediato riscatto nella prossima stagione, scegliendo l’opzione di un cambio di ambiente: per questo motivo il Diavolo sembrerebbe essere attivamente sulle sue tracce, facendo così approdare l’attaccante ivoriano in Serie A.