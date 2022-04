In previsione della sessione estiva di calciomercato la Juventus potrebbe essere particolarmente attiva sulle corsie esterne: con le possibile partenze di Alex Sandro e De Sciglio, la dirigenza juventina starebbe monitorando diversi profili per arricchire il pacco di esterni a disposizione di Allegri. Tra i tanti nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Hector Bellerin, esterno spagnolo in forza all'Arsenal, che già nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato alla Vecchia Signora.

Ora la situazione però pare essere cambiata, visto che l'esterno spagnolo dopo vari prestiti non rientra più nel progetto di Arteta ed è pronto a lasciare i Gunners nella prossima stagione, così da avere un ruolo da protagonista nella prossima stagione e giocare con grande continuità.

Il club londinese chiede una cifra attorno intorno ai 15 milioni di euro, non proibitiva per le casse bianconere.

Un altro nome da tenere in considerazione è quello di Nahuel Molina, esterno argentino dell'Udinese che sarebbe nel mirino anche dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, pronto a un mercato importante per ritornare a competere in Liga nella prossima stagione.

Juve-Fiorentina, le probabili formazioni: out Dybala e Cuadrado

Oltre alle vicende di Calciomercato, la Juventus è intanto concentrata sul campo e si prepara alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma stasera 20 aprile, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I bianconeri partono dal vantaggio del match del Franchi, terminato per 1-0 grazie all'autorete di Venuti.

Per quanto concerne le formazioni, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri potrebbe effettuare delle modifiche importanti e lasciare in panchina calciatori di grande qualità come Juan Cuadrado e Paulo Dybala: infatti, l'allenatore della Vecchia Signora starebbe pensando ad un 4-4-2 con il tandem offensivo formato da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic, grande ex della sfida.

Possibile partenza dal primo minuto per Bernardeschi e Rabiot.

Tutto confermato in casa Fiorentina, con il tecnico viola Vincenzo Italiano pronto a confermare in toto la formazione che ha espugnato il Maradona e battuto in casa il Venezia: tridente offensivo formato dalla certezza Nico Gonzalez, affiancato da Saponara (in vantaggio su Ikone) e Arthur Cabral, in vantaggio su Kristof Piatek nel ruolo di prima punta.