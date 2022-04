Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez in una recente intervista ha parlato del futuro del centravanti classe '93 Romelu Lukaku, che potrebbe essere fra i protagonisti della prossima sessione di Calciomercato.

Il tecnico del Belgio Roberto Martinez afferma: 'La prossima estate potrebbe essere un grande momento per la carriera di Romelu'

In un'intervista rilasciata al portale britannico The Sun, il CT del Belgio Roberto Martinez ha voluto fare un excursus sull'avvicinamento dei diavoli rossi al prossimo mondiale in Qatar 2022.

Il tecnico ha affermato di non giudicare né valutare la condizione di alcun giocatore fino al termine dell'estate.

Il quarantottenne spagnolo ha poi affermato: "Mancano ancora sette mesi alla Coppa del Mondo e probabilmente entrerò nei dettagli di come si sente un giocatore quando l'evento sarà più vicino al suo inizio".

Martinez ha poi voluto addentrarsi sul tema Lukaku. Il numero 9 per la nazionale belga è fondamentale ed è chiaro che il CT dei diavoli rossi tenda a volere il meglio per lui. Martinez ha spiegato come Lukaku sia un calciatore importante ma che debba giocare con continuità, per essere valutato nelle sue reali condizioni nel mese di settembre. Il tecnico del Belgio ha poi aggiunto: "Romelu è uno dei giocatori per i quali l'estate potrebbe essere un grande momento per la propria carriera".

Martinez ha poi detto di avere un ottimo rapporto con i giocatori della Nazionale e di parlare con loro frequentemente condividendone i pensieri, senza però inficiare nelle decisioni finali prese dai calciatori.

Infine il CT dei diavoli rossi ha detto: "Al momento Romelu è in un buon posto. È molto impegnato. È stato felice di vincere la Coppa del Mondo per club e il suo prossimo obiettivo è finire la stagione nel migliore dei modi con il Chelsea".

I possibili movimenti di mercato dell'Inter

L'Inter intanto in estate dovrebbe tornare sul mercato per acquisire almeno un centrocampista. Sono diversi i nomi accostati ai nerazzurri ma quelli più caldi nelle ultime ore risulterebbero essere Davide Frattesi e Ronny Van De Beek.

Sul giocatore del Sassuolo la compagine del biscione potrebbe scontrarsi con la Juventus, mentre per l'olandese la strada sembrerebbe leggermente più semplice da percorrere, visti i rapporti apparentemente logori tra il calciatore e il Manchester United. Per entrambi i giocatori, la cifra giusta per strapparli dai rispettivi club, potrebbe aggirarsi intorno ai 25 - 30 milioni di euro.