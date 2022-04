L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per renderla ulteriormente competitiva, sia in Italia che in Europa, ma per farlo servirà anche fare qualche cessione. E tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano ci sarebbe anche Federico Dimarco, pur avendo rinnovato il contratto qualche mese fa. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, su indicazione di Ivan Juric, che lo ha espressamente richiesto alla società dopo averlo allenato negli anni scorsi all'Hellas Verona.

Anche la Fiorentina avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima estate. I viola sono alla ricerca di rinforzi sugli esterni e per questo motivo sarebbe tornato di moda il nome di Domenico Berardi, già sondato sia la scorsa estate che a gennaio, ma il Sassuolo non ha voluto saperne di privarsene.

Torino su Dimarco

Il Torino vuole alzare il livello la prossima estate costruendo una rosa che possa essere competitiva anche per un piazzamento europeo. Il tecnico, Ivan Juric, ha cominciato a dare le prime indicazioni e tra i primi nomi fatti ci sarebbe quello del difensore dell'Inter, Federico Dimarco. Il giocatore è un vero e proprio jolly essendo in grado di giocare sia nei tre di difesa, sia come esterno di sinistra, un po' come fa attualmente Ricardo Rodriguez.

L'allenatore granata, poi, lo conosce molto bene avendolo allenato negli anni scorsi, quando era sulla panchina dell'Hellas Verona.

Pur avendo rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri qualche mese fa, il laterale non sarebbe ritenuto incedibile. L'annata è stata caratterizzata da qualche alto e basso, con due reti e un assist all'attivo in ventisei presenze in campionato.

Il fatto che sia un prodotto del settore giovanile vorrebbe dire che la sua cessione genererebbe una plusvalenza piena. Ci sono stati già i primi contatti tra le due società per discutere del futuro del classe 1997 e sta prendendo quota l'ipotesi di uno scambio con Gleison Bremer, con conguaglio economico a favore dei granata intorno ai 20 milioni di euro.

Fiorentina su Berardi

La Fiorentina è in cerca di un rinforzo in attacco per la prossima estate e i viola avrebbero messo nuovamente gli occhi su Domenico Berardi. L'attaccante già a gennaio e la scorsa estate era stato accostato al club toscano, ma il Sassuolo non ha voluto privarsene. Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese, soprattutto se il giocatore dovesse premere per la cessione. La valutazione del classe 1994 si aggira sui 30 milioni di euro, ma il club di Rocco Commisso sarebbe pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Da vedere quale potrebbe essere il nome giusto, con Amrabat e Duncan che paiono i più gettonati.