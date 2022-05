Il Torino mette nel mirino Andrea Pinamonti. Dopo la grande stagione nell'Empoli di Andreazzoli dove ha confezionato ben 13 reti in campionato, l'attaccante nerazzurro potrebbe arrivare in una realtà importante per giocarsi le proprie carte e confermarsi anche nella prossima stagione.

Torino, possibile interesse per Pinamonti

Tra le società interessate ci sarebbe il Torino di Ivan Juric, che dopo un buon campionato conclusosi con il decimo posto in classifica, vorrebbe avvicinarsi alle posizioni europee. Tutto il mercato del club di Urbano Cairo gira attorno alla scelta del Gallo Andrea Belotti: in caso di accordo con il numero nove, il Toro potrebbe fiondarsi su altri obiettivi per rinforzare gli altri reparti, mentre in caso di addio, il club granata sarebbe obbligato a trovare una punta di rilievo.

Pinamonti potrebbe così rientrare nell'affare che porterebbe Gleison Bremer all'Inter: infatti, il difensore brasiliano è il primo della lista per rinforzare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi; il Toro e soprattutto Cairo non fanno sconti e chiedono almeno 30 milioni di euro.

La sinergia di mercato tra Inter e Torino potrebbe allargarsi anche nei confronti di Federico Di Marco, pupillo di Juric ai tempi del Verona. L'Inter chiede almeno 20-25 milioni per l'esterno italiano, nel mirino anche di diversi club di Premier League, come West Ham ed Arsenal.

Inter: vicino Mkhitaryan, Addio per Vecino

Intanto l'Inter sta lavorando per puntellare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi, così da aumentare il tasso tecnico della mediana.

Nel ruolo di mezz'ala, i nerazzurri sarebbero vicinissimi all'acquisto di Henrick Mkhitaryan, centrocampista della Roma, che nonostante un ruolo importante nello scacchiere tattico di Josè Mourinho, non ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi. L'Inter avrebbe sfruttato con grande rapidità la situazione ed avrebbe messo sul piatto un contratto da 3,5 milioni di euro, che sarebbe stato accettato dal calciatore.

Un acquisto di grande caratura da parte della compagine interista, che si assicurerebbe un grande centrocampista capace di essere una valida alternativa ai due titolarissimi Barella e Calhanoglu. Per il centrocampo, non è finita qui. Infatti, l'Inter starebbe lavorando anche sul fronte regista con il nome di Asllani molto gradito alla dirigenza.

L'Empoli chiede almeno 10 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista classe 2001.

C'è chi potrebbe arrivare e chi lascia. Infatti, Matias Vecino ha terminato la sua esperienza con i colori nerazzurri. L'uruguaiano resta nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri. Lo stesso discorso potrebbe valere per Arturo Vidal e Alexis Sanchez.