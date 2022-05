Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in Champions League. Sono questi gli obiettivi dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico.

Inter, nel mirino ci sarebbe Broja

La possibile permanenza di Lautaro Martinez potrebbe non bastare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. Infatti, oltre ad un giocatore di grande fantasia e qualità come Paulo Dybala che prenderebbe il posto di Alexis Sanchez, la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando per il possibile sostituto di Edin Dzeko, capace di alternarsi con il bomber bosniaco, viste le tante partite in stagione.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea, che in questa stagione si è reso protagonista in Premier League con la maglia del Southampton. Grazie alle prestazioni con i Sainz, l'attaccante classe 2001 ha attirato su di se l'interesse di alcuni top club europei come l'Inter. Il Chelsea non fa sconti e chiede almeno 25-30 milioni di euro, per lasciar partire il bomber albanese, nel mirino anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis, in caso di possibile addio di Victor Osimhen.

Oltre Broja, i nerazzurri tengono sempre in grande considerazione la candidatura di Gianluca Scamacca, anche se bisogna superare le alte richieste del Sassuolo: infatti, il club neroverde chiede almeno 45 milioni di euro per lasciar partire il suo numero nove.

Inter, si complica la cessione di De Vrij

Il futuro di Stefan De Vrij potrebbe essere ancora all'Inter. Dopo una stagione con luci ed ombre, il centrale olandese era destinato alla partenza, con il Tottenham dell'ex Antonio Conte pronto ad accontentare i nerazzurri, e offrire quei 20 milioni di euro per concludere l'operazione.

La situazione sarebbe però cambiata. Infatti, De Vrij non sarebbe il principale indiziato della difesa a lasciare l'Inter. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, per favorire il mercato estivo e acquisti importanti come quello di Bremer dal Torino, potrebbe esser sacrificato Alessandro Bastoni, molto apprezzato in Premier League.

Sul talentuoso centrale italiano ci sarebbe l'interesse del Tottenham e soprattutto del Chelsea, a caccia di un grande difensore per sostituire Rudiger. I top club inglesi sarebbero disposti a mettere sul piatto anche una cifra intorno ai 60 milioni di euro.

La possibile partenza di Bastoni bloccherebbe quella di De Vrij, che potrebbe restare a Milano nonostante il mancato rinnovo contrattuale.