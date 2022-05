La Juventus ha appena concluso la nuova stagione, ma è già tempo di programmare la prossima annata. In particolare, il campionato 2022/2023 comincerà il 14 agosto perciò le squadre dovranno anticipare la preparazione estiva. La Juventus, stando a quanto afferma Tuttosport, dovrebbe ritrovarsi al JTC il 4 luglio. La squadra inizierà a lavorare alla Continassa e poi dovrebbe spostarsi in America. La squadra farà una tournée negli Usa, dove saranno in programma alcune importanti amichevoli. I test sul campo saranno molto preziosi per Massimiliano Allegri per amalgamare quelli che saranno i nuovi acquisti con i giocatori confermati.

Uno dei calciatori che certamente sarà nella rosa 2022/2023 è Federico Chiesa. Il numero 22 juventino sta lavorando per recuperare dall'infortunio al ginocchio e dovrebbe rientrare in gruppo verso la metà di ottobre.

La Juventus pensa alla prossima stagione

La Juventus deve già programmare quello che sarà la nuova stagione. La Serie A comincerà a metà agosto e le squadre dovranno farsi trovare pronte. Anche perché a dicembre ci sarà il mondiale e gli impegni dei club saranno davvero ravvicinati. Per questo motivo la Juventus dovrebbe ritrovarsi verso il 4 luglio alla Continassa per allenarsi e iniziare a mettere benzina nelle gambe. I tifosi bianconeri, però, non avranno molto tempo per vedere i loro nuovi beniamini, anche perché la squadra poi si sposterà in America.

Negli Stati Uniti, la Juventus dovrebbe giocare sfide di prestigio contro il Barcellona e forse con il Real Madrid. Al momento, però, questi impegni non sono ancora stati annunciati ufficialmente. Nel frattempo, i giocatori della Juventus si godranno le vacanze mentre la società lavorerà sul mercato. La speranza del club bianconero sarebbe quella di chiudere quanto prima alcune operazioni di mercato, proprio per poter avere gran parte dei nuovi acquisti durante il ritiro estivo.

La nuova seconda maglia

La Juventus, la scorsa settimana ha svelato la nuova maglia per la stagione 2022/2023. I bianconeri hanno già indossato la nuova casacca nei match contro la Lazio e contro la Fiorentina. Nelle prossime settimane, però, verranno svelate anche la seconda e la terza maglia. La seconda casacca potrebbe essere di colore nero, resta da capire se queste indiscrezioni saranno confermate oppure no.

In ogni caso, la speranza sei tifosi della Juventus è che le nuove maglie possano essere indossate da nuovi campioni. Su tutti, i più graditi dal popolo bianconero sarebbero Paul Pogba e Angel Di Maria.