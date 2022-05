Quella che si è appena conclusa per la Juventus è stata una stagione avara di soddisfazioni. Massimiliano Allegri ha trovato diverse difficoltà a cominciare da una rosa che immaginava potesse rendere diversamente. Poi sono arrivati i tanti infortuni proprio quando la Juventus sembrava aver trovato la giusta direzione. Adesso, però, è il tempo di analizzare nel dettaglio cosa ha funzionato e cosa no. Per questo motivo a metà settimana tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio dovrebbe andare in scena un incontro tra Massimiliano Allegri, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini.

La dirigenza della Juventus e il tecnico livornese entreranno nei dettagli dei possibili affari Pogba e Angel Di Maria e poi faranno il punto della situazione sui giocatori che possono essere ceduti.

Tanti calciatori in bilico

Nel summit di mercato tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus si parlerà a 360 gradi analizzando punto per punto la stagione 2021/2022. In particolare le parti si concentreranno sugli attuali giocatori, posto che tre di loro sono già fuori dai giochi resta da capire chi resterà e chi no. I nomi in bilico sono quelli di Alex Sandro, Luca Pellegrini, Arthur, Alvaro Morata e Moise Kean. Inoltre, c'è da capire che ne sarà di Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino va in scadenza a giugno anche se sembra vicino al rinnovo ma ancora non è arrivata l'ufficialità.

Dunque, i giocatori in bilico sono parecchi e andranno tutto sostituti. Le richieste di Massimiliano Allegri sarebbero in modo particolare un centrale di difesa, un terzino, un centrocampista e un esterno di attacco. I giocatori certi della conferma, invece, sarebbero Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Danilo, Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Denis Zakaria, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Il numero 25 juventino e l'americano sembrano andare verso la conferma ma di fronte ad offerte elevate potrebbero partire. In ogni caso nel prossimo summit le parti entreranno nei dettagli e si capirà qualcosa in più sui profili in entrata.

Pogba e Di Maria le priorità

Il mercato in entrata della Juventus potrebbe presto entrare nel vivo.

La società ha mosso già i primi passi per Paul Pogba e Angel Di Maria. Questi due giocatori sarebbero i nomi in cima alla lista della Juventus anche perché sono liberi a parametro zero e per i bianconeri sarebbe un bel risparmio. Adesso si aspetta di capire se la Juventus riuscirà a chiudere per questi due giocatori poiché sarebbero i profili ideali per rinforzare sia il centrocampo che l'attacco. In particolare la Juventus ha proprio bisogno di calciatori che possano garantire maggiore imprevedibilità in zona gol.