Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti di caratura e qualità. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per esaudire le richieste dell'allenatore nerazzurro, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa.

Inter, nel mirino ci sarebbe Pjanic

Uno dei passaggi fondamentali per il mercato nerazzurro è rappresentato dall'acquisto di un vice-Brozovic. Nelle partite in cui è mancato il faro croato, l'Inter non è riuscita a ritrovarsi e a giocare con la consueta fluidità.

Ecco perché, è indispensabile l'acquisto di un centrocampista che possa sostituire il croato in alcune partite.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco del Barcellona che dopo le esperienze con Roma e Juventus potrebbe ritornare in Italia. Infatti, l'esperienza in Spagna non ha sortito gli effetti sperati e l'avventura blaugrana del 10 bosniaco dovrebbe terminare a fine stagione. La società nerazzurra starebbe monitorando con grande attenzione la situazione, e potrebbe chiedere in prestito il calciatore, nel mirino anche del Milan di Pioli a caccia del sostituto di Frank Kessie.

Oltre Pjanic, resta in auge anche la candidatura di Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al Paris Saint Germain, che viene valutato 15 milioni di euro.

Bologna-Inter: 2-1, decisivo l'errore di Radu

Oltre alle vicende di mercato, l'Inter deve subito rialzare la testa dopo il pesantissimo ko dello Stadio Dall'Ara, che potrebbe compromettere la corsa al Tricolore. I nerazzurri vengono sconfitti 2-1 dal Bologna, che rimonta l'iniziale vantaggio di Perisic grazie alle reti di Sansone e del solito Arnautovic.

Buona partenza dell'undici di Inzaghi che passa immediatamente in vantaggio con il missile di Ivan Perisic, che porta in vantaggio l'Inter. Dopo la rete del croato, altra occasione con la conclusione di Dimarco, stoppata da Skorupzki. Il Bologna non molla e cresce alla distanza, trovando il pari sull'asse Barrow-Arnautovic, che batte Radu firmando l'1-1.

Nella ripresa, l'Inter prova in tutti i modi a trovare il nuovo vantaggio e ci prova prima con Correa, il cui colpo di testa viene fermato ancora dal portiere rossoblù, e successivamente con Lautaro, la cui conclusione termina alta. Quando ormai il pari sembra scritto, il Bologna completa la rimonta con Sansone che sfrutta l'errore di Radu e firma il 2-1.

Un ko pesantissimo per l'undici di Inzaghi, che dovranno rialzare subito la testa nella trasferta di Udine e sperare in un passo falso dei cugini del Milan, impegnati contro la Fiorentina.