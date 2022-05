Lavori in corso alla Juventus. La società piemontese sta programmando il futuro per potenziare la rosa guidata da Massimiliano Allegri. In vista della finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool, il ds Federico Cherubini è atteso a Parigi nella giornata di sabato. Molto probabilmente in quella sede incontrerà l'entourage di Di Maria (in uscita dal Psg) e cercherà di chiudere l'accordo con il giocatore.

Il Psg punta la pista Pogba, il Chelsea su Rabiot

Riguardo a Pogba, nell'ambiente bianconero filtra ancora ottimismo ma la situazione dell'ormai ex United è tutt'altro che definita.

La dirigenza bianconera ha messo sul piatto 7-8 milioni di euro contro i 13 proposti dal PSG. L'offerta della dirigenza parigina farebbe vacillare chiunque ed è una ragione per la quale Cherubini è in allerta.

Sul fronte uscite c'è da definire la situazione di Ramsey. Il gallese non rientra nei piani della Vecchia Signora da tempo e i Rangers Glasgow hanno già fatto sapere che non è interessato a confermare il giocatore. La dirigenza bianconera dovrà quindi trovargli una nuova sistemazione. Su Rabiot si registra l'interessamento del Chelsea. Il francese non è sul mercato, ma un'offerta cospicua potrebbe indurre la Vecchia Signora a conclude l'affare con una plusvalenza

Perisic vicino al rinnovo con l'Inter, la Juve valuta lo scambio Arthur-Gabriel con l'Arsenal

Un altro obiettivo di mercato della Juve sembra sfumare.

Ivan Perisic ha sempre dichiarato di dare precedenza all'Inter e sembra voler accettare il prolungamento del contratto offerto dai neroazzurri. Marotta ha proposto al giocatore croato un contratto biennale sulla base di 5 milioni di euro, con ulteriori bonus che permetterebbero a Perisic di raggiungere e superare i 6 milioni.

Lunedì dovrebbe esserci la fumata bianca.

In queste ore, intanto, starebbe prendendo piede l'ipotesi di uno scambio tra giocatori. La Juve ha già messo nel mirino da tempo Gabriel, difensore dell'Arsenal. Il centrale difensivo andrebbe a colmare la partenza di Chiellini. In Corso Galileo Ferraris vorrebbero usare il cartellino brasiliano Arthur come contropartita tecnica per abbassare le pretese dei Gunners.

La trattativa è complicata ma il dialogo tra le parti non è impossibile.

Suggestione Lukaku per i bianconeri

Romelu Lukaku sarebbe sul mercato. Complice un rapporto mai sbocciato con Tuchel e una stagione sottotono, il Chelsea potrebbe cedere il suo attaccante. Il giocatore tornerebbe in Italia, magari all'Inter, società che l'ha consacrato. Resta però un ipotesi da difficile da prendere in considerazione visto il bilancio nerazzurro.

Viste le probabili mancate conferme di Kean e Morata, la Juve avrà bisogno di un attaccante da affiancare a Vlahovic e il belga potrebbe fare al caso dei bianconeri. Le possibilità di vedere Lukaku in maglia bianconera sono obiettivamente pochissime ed è più il caso di parlare di "suggestione" che di una pista concreta. L'ingaggio astronomico e il passato neroazzurro sono ostacoli non di poco conto, ma se dovesse aprirsi uno spiraglio, la società bianconera potrebbe valutare di affondare il colpo.