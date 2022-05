La Juventus dopo l'attuale deludente stagione dovrà rinforzarsi in maniera decisa durante il Calciomercato estivo. Dopo 11 anni il club torinese non ha vinto nessun trofeo, di conseguenza è lecito aspettarsi investimenti importanti in tutti i settori. Si parla di almeno tre rinforzi di qualità, che potrebbero diventare anche cinque se si dovessero concretizzare delle cessioni. L'esigenza principale è quella di sostituire due punti di riferimento della società bianconera dell'ultime stagioni: Chiellini e Dybala.

Giorgio Chiellini lascerà a fine stagione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023.

Il difensore è pronto a fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare come dirigente nella Juventus. Diversa è la situazione di Paulo Dybala, che va in scadenza di contratto e che non prolungherà con la società bianconera, liberandosi a parametro zero.

Come sostituto del difensore si parla di un interesse per Badiashile del Monaco, ma anche per Alessio Romagnoli del Milan, in scadenza di contratto a giugno. Dybala invece potrebbe lasciare il posto a un suo compagno di nazionale, ossia Angel Di Maria, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Il centrocampista dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain è pronto a giocare un'altra stagione nel calcio europeo, successivamente vorrebbe chiudere la carriera professionale da giocatore in Argentina, al Rosario Central.

Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus sarebbe pronta ad acquistare almeno un centrocampista di qualità. Si valuta soprattutto un rinforzo nel ruolo di mezzala d'inserimento, che sappia garantire gol e assist. Fra i preferiti c'è Paul Pogba del Manchester United.

Per il francese sarebbe un ritorno, avendo giocato nella società bianconera dal 2012 al 2016 prima del trasferimento agli inglesi.

Arriverebbe senza dover pagare alcun prezzo di cartellino in quanto in scadenza di contratto a giugno. Il transalpino potrebbe sottoscrivere un ingaggio da circa 9 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche altri due giocatori se si dovessero concretizzare delle cessioni.

Se dovesse partire Arthur Melo potrebbe arrivare come sostituto Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato si valuta come rinforzo Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo che ha disputato una stagione importante nella società emiliana: la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.