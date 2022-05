L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa del futuro. Nel mirino ci sarebbe Mkhitaryan della Roma che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con la Roma. Per quanto riguarda l'attacco, interesserebbe Marko Arnautovic del Bologna mentre Antonio Conte sarebbe sulle tracce di Stefan De Vrij per rinforzare la difesa del Tottenham. Gli Spurs potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Lo Celso.

Inter al lavoro per l'attaccante del Bologna

La società presieduta dagli Zhang potrebbe intavolare uno scambio con il Bologna che riguarderebbe Marko Arnautovic e Roberto Gagliardini.

Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. L'attaccante austriaco, legato agli emiliano fino al 2024, piacerebbe a Simone Inzaghi per le sue caratteristiche tecniche che gli permettono di essere molto congeniale al 3-5-2 dove potrebbe agire sia da attaccante centrale che da seconda punta.

Antonio Conte vorrebbe un suo fedelissimo

L'Inter, inoltre, potrebbe dover valutare una possibile offerta che arriverebbe dal Tottenham. La squadra allenata da Antonio Conte sarebbe interessata alle prestazioni di Stefan De Vrij per il quale potrebbe essere messo sul piatto uno scambio alla pari con Giovani Lo Celso. Il centrocampista non sarebbe centrale nel progetto tecnico dell'allenatore leccese.

La valutazione di entrambi i profili sarebbe di circa 20 milioni di euro ma i nerazzurri vorrebbero cedere l'ex Lazio perché ha il contratto in scadenza nel 2023. Ci sarebbe dunque il rischio di perderlo a zero a fine anno.

Il centrocampista della Roma per il reparto di Inzaghi

Nelle ultime ore sarebbe molto vicino il passaggio di Henrikh Mkhitaryan alla Pinetina.

L'armeno potrebbe non firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 con la Roma. Inzaghi lo vorrebbe come calciatore da alternare nel 3-5-2 ad Hakan Calhanoglu. Potrebbe accettare un contratto biennale con la squadra milanese da circa 3,5 milioni di euro annui. L'affare sarebbe molto ben avviato perchè di dirigenti dell'Inter ricercherebbero dei centrocampisti in vista dei possibili addii di Matias Vecino e di Arturo Vidal.

Il primo sarebbe richiesto dalla Lazio di Claudio Lotito mentre il secondo piacerebbe al Flamengo. Come vice Brozovic, invece, si starebbe pensando ad Asllani dell'Empoli. Ai toscani potrebbe essere offerta come contropartita tecnica il cartellino di Sebastiano Esposito. L'attaccante campano, ora in forza al Basilea, potrebbe essere non riscattato a fine anno dalla società svizzera. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.