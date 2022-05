In casa Juventus la possibile partenza in estate di Giorgio Chiellini obbligherebbe la Juventus a ritornare sul mercato per rinforzare il pacchetto dei difensori centrali a disposizione di Allegri. Tra i vari profili seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Gabriel Magalhes, centrale brasiliano classe '97 che in questa stagione ha offerto ottime prestazioni con la maglia dell'Arsenal di Arteta, che si sta giocando l'accesso alla prossima Champions League.

Pare difficile che l'Arsenal si possa privare di un elemento così importante per la propria retroguardia e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 30-35 milioni di euro, potrebbe vacillare.

La Vecchia Signora però potrebbe provare a giocarsi una carta gradita ai Gunners: infatti, i bianconeri potrebbero inserire il cartellino di Arthur (già trattato dall'Arsenal nella scorsa sessione di Calciomercato), per abbassare le richieste del club inglese.

Gabriel non sarebbe il solo nome sulla lista di Cherubini. Da monitorare sarebbe anche la situazione di Francesco Acerbi, che - complice un rapporto non idilliaco con la tifoseria laziale - potrebbe cambiare squadra ed entrare in ottica Juventus, magari in uno scambio con Rugani.

Juve, possibile ritorno di fiamma del Barcellona per Morata

Il futuro di Alvaro Morata resta in bilico e potrebbe non essere alla Juventus. Nonostante la volontà dell'attaccante spagnolo di continuare la sua esperienza a Torino, il club bianconero potrebbe decidere di non procedere al suo riscatto (che può esercitare entro fine giugno) e quindi l'attaccante potrebbe tornare all'Atletico Madrid.

A quel punto potrebbe poi rientrare in scena il Barcellona, che già a gennaio aveva provato a ingaggiare Morata senza però portare a termine la trattativa. In estate, la situazione potrebbe cambiare. Infatti con il possibile addio di Depay dai catalani, non è da escludersi la possibilità che i blaugrana tornino a farsi avanti per l'attaccante della nazionale spagnola.

Intanto anche il futuro di Moise Kean pare essere in bilico. Nonostante qualche buona prestazione, il giovane attaccante italiano potrebbe salutare Torino, dove attualmente si trova in prestito biennale dall'Everton. La Juventus potrebbe non esercitare il riscatto e trovare un accordo per terminare anzitempo il rapporto con Kean. A quel punto non è da escludersi che l'attaccante possa poi ritornare al Paris Saint Germain, dove lo scorso anno ha vissuto la sua miglior stagione in termine di presenze e reti.