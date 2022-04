Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo nella prossima stagione.

Oltre al sostituto di Paulo Dybala, la dirigenza juventina sta lavorando per rinforzare ogni reparto della rosa. Per quanto concerne la difesa, la Vecchia Signora starebbe cercando un profilo di grande esperienza, che possa completare il pacchetto arretrato con De Ligt e i due totem Chiellini e Bonucci.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe monitorando la situazione legata a Francesco Acerbi, difensore italiano della Lazio che complice un rapporto non idilliaco con la tifoseria potrebbe decidere di lasciare la Capitale. La società juventina potrebbe così proporre uno scambio per arrivare all'ex Sassuolo, inserendo il cartellino di Daniele Rugani (uno dei pupilli di Sarri all'Empoli) come contropartita tecnica.

Altro aspetto da prendere in considerazione riguarda le trattative che la Lazio starebbe conducendo per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Infatti, i biancocelesti starebbero trattando diversi difensori come Alessio Romagnoli e Nicolò Casale: ciò potrebbe così favorire l'addio di Acerbi.

La Juve osserva...

Juve, interesse per Nunez e Gabriel Jesus

Oltre alla difesa, la Juventus sta lavorando per rinforzare anche l'attacco a disposizione di Allegri, con pedine di qualità e personalità. Nonostante l'arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic e la possibile permanenza di Alvaro Morata, la Vecchia Signora potrebbe effettuare un altro investimento importante per il reparto offensivo.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbero anche quelli di Darwin Nunez e Gabriel Jesus. Per quanto riguarda l'attaccante uruguaiano, il Benfica chiede una cifra attorno agli 80 milioni di euro, troppi per le casse bianconere. Inoltre, il nove delle Aquile sarebbe nel mirino di diversi top club europei come il Manchester United.

Più facile arrivare a Gabriel Jesus. Il brasiliano visto il poco spazio in questa stagione e il possibile arrivo di Haaland nella prossima, potrebbe salutare i Citizens per rimettersi in gioco, ritornando a essere protagonista. Oltre alle piste internazionali, la Juventus sta monitorando anche piste italiane con il nome di Giacomo Raspadori, sempre più in orbita bianconera. Il Sassuolo chiede però una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il giovane talento.