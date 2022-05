Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Maurizio Sarri con acquisti funzionali al suo sistema di gioco. È questa l'intenzione della Lazio, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore toscano, così da provare ad entrare in Champions League nella prossima stagione.

Lazio, nel mirino ci sarebbe Vicario

Uno dei tasselli in casa biancoceleste è rappresentato dal possibile addio di Thomas Strakosha a fine anno, e il conseguente acquisto di un nuovo estremo difensore. Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, ci sarebbe anche quello di Guglielmo Vicario, portiere italiano di proprietà del Cagliari ma che in questa stagione si è distinto con grandi prestazioni con la maglia dell'Empoli.

Il club toscano vorrebbe riscattarlo per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, ma il futuro del talentuoso portiere potrebbe non essere all'Empoli. Infatti, come rimarcato dal Presidente Corsi, sono tanti i club interessati a Vicario, tra cui anche la Lazio. Il numero uno del club toscano valuta Vicario non meno di 15-20 milioni di euro.

Il club biancoceleste valuta anche altri profili come Sergio Rico e Carnesecchi, portiere dell'Atalanta che si è distinto in questa stagione con la maglia della Cremonese. Sul giovane portiere della Dea, ci sarebbe anche il forte interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che a fine anno potrebbe salutare il veterano Ospina.

Lazio: idea Vecino per il centrocampo, Ferrari per la difesa

Altro snodo cruciale per il prossimo mercato della Lazio è rappresentato dal possibile addio di Milinkovic Savic. Il Sergente ha tanti estimatori in giro per l'Europa e la sua esperienza nella Capitale potrebbe terminare nella prossima stagione.

Per queste motivazioni, il club biancoceleste sta sondando diversi profili per rinforzare la mediana a disposizione di Maurizio Sarri.

Tra i vari nomi sulla lista di Tare ci sarebbe anche quello di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano pronto a liberarsi a costo zero dall'Inter.

Sarebbe un buon colpo da parte della Lazio, che con l'acquisto a zero di Vecino e la possibile cessione faraonica da parte di Milinkovic, potrebbe concentrarsi sugli altri reparti e magari regalare a Sarri un altro centrocampista come quell'Allan, valorizzato dal tecnico toscano durante la sua esperienza al Napoli.

Infine, resta sullo sfondo anche il profilo di Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che viene valutato 20-25 milioni di euro.

Infine, per la difesa il nuovo nome è quello di Gianmarco Ferrari, centrale in forza al Sassuolo che potrebbe arrivare in caso di mancato accordo con Alessio Romagnoli, che resta l'obiettivo numero per la retroguardia.