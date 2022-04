Il Calciomercato estivo della Juventus gira attorno al sostituto di Dybala. Oltre ad alcuni profili giovani, la dirigenza juventina sta monitorando anche piste legate a calciatori di grande esperienza e carisma, che possano giocare un ruolo fondamentale nello spogliatoio. Tra questi c'è Angel Di Maria, argentino classe '88 in forza al Paris Saint Germain, che a fine stagione molto probabilmente lascerà Parigi vista la scadenza del proprio contratto.

El Fideo potrebbe così rientrare in orbita Juventus come possibile trasferimento a parametro zero, ma c'è un grande ostacolo da superare, legato all'ingaggio elevato che l'esterno argentino percepisce al Paris Saint Germain.

Per questo, per sedersi a un tavolo e iniziare una vera trattativa, c'è bisogno di una condizione fondamentale, ovvero che Di Maria si abbassi l'ingaggio, così da rientrare nei parametri della Juventus.

Juve, idea Mitrovic per l'attacco: si allontana Rudiger per la difesa

Il reparto offensivo pare essere il settore nel quale la Juventus dovrebbe operare maggiormente. In casa bianconera, si cerca infatti un calciatore che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, e ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico, diventando una valida alternativa al numero 9 serbo. Tra le idee sul taccuino del direttore sportivo bianconero Cherubini ci sarebbe anche quella che porta al nome di Aleksandar Mitrovic, attaccante serbo del Fulham.

In questa stagione disputata in seconda divisione inglese, Mitrovic ha sempre dato il suo contributo al club che nella prossima stagione ritornerà in Premier League, soprattutto grazie ai gol del suo bomber principale. Il centravanti, in quattro stagioni, ha siglato 93 reti con la maglia del club inglese.

La Juve potrebbe così fiondarsi sul calciatore e puntellare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Un'operazione che non avrebbe costi eccessivi. Inoltre il club bianconero dovrà verificare le condizioni per la permanenza di Alvaro Morata e decidere se riscattare il suo cartellino dall'Atletico Madrid.

Intanto, la Vecchia Signora potrebbe dover dire addio a un grande obiettivo per la difesa. Infatti, Antonio Rudiger (in scadenza a giugno col Chelsea) pare vicinissimo al passaggio al Real Madrid, che sarebbe pronto ad accontentare le richieste del centrale tedesco. I bianconeri potrebbero così dover virare su altri obiettivi per puntellare la retroguardia.