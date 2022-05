Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con acquisti di qualità e funzionali al progetto. E' questo l'obiettivo in casa Milan, con la dirigenza che sta lavorando per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da recitare un ruolo da assoluti protagonista nella prossima stagione.

Lo snodo cruciale per il prossimo mercato del Diavolo è legato all'acquisto di un esterno offensivo e di un trequartista. Viste le difficoltà per arrivare ai sogni di mercato come Christopher Nkunku del Lispia, e Ryad Mahrez del Manchester City, il Milan sta monitorando anche altre piste meno costose dal punto di vista economico.

In quest'ottica torna in auge il nome di Gerard Deulofeu, esterno spagnolo ed autore di una grande stagione con la maglia dell'Udinese di Cioffi, dove l'ex Barcellona e Watford ha siglato ben 12 reti in campionato. Come è risaputo, l'Udinese è una bottega e chiede almeno 15-20 milioni di euro per lasciar partire l'esterno spagnolo. Il Milan però potrebbe giocarsi una carta importante nel computo della trattativa, ovvero inserire il cartellino di Tommaso Pobega per abbassare le richieste del club friulano.

Deulofeu è corteggiato da diversi club italiani come il Napoli di Aurelio De Laurentiis, a caccia di un sostituto del capitano Lorenzo Insigne.

Milan, idea Adama Traorè, Asensio resta nel mirino

Oltre Deulofeu, il Milan sta guardando anche profili internazionali di grande spessore e qualità.

Tra questi vagliati da Maldini e Massara ci sarebbe anche Adama Traorè, esterno spagnolo che in questa seconda parte di stagione ha militato nel Barcellona. Nonostante qualche buona prestazione, Traorè non ha convinto del tutto la dirigenza del club catalano, che non dovrebbe riscattato dal Wolwerempthon, pronto a riabbracciarlo.

Il Milan sta osservando con grande attenzione la situazione, e complice una seconda parte di stagione tra luci ed ombre, potrebbe far recapitare un'offerta attorno ai 20 milioni di euro per convincere i Wolves a lasciar partire l'esterno della Roja.

Altro nome da prendere in seria considerazione è quello di Marco Asensio, che da mesi è nel mirino del Milan.

Oltre alla valutazione del Real Madrid che chiede almeno 30 milioni di euro, lo snodo cruciale è rappresentato dall'ingaggio da 8 milioni di euro percepito dallo spagnolo alla Casa Blanca.

Infine, ultimo profilo da vagliare è quello di Steven Bergwin, esterno olandese in forza al Tottenham che ormai è fuori dal progetto di Antonio Conte. Visto il pochissimo spazio con gli Spurs, l'ex Psv potrebbe lasciare Londra, con il Milan molto attento a questa situazione: con un'offerta attorno ai 20 milioni, l'affare potrebbe chiudersi.