Uno dei tasselli fondamentali per il mercato dell'Inter è rappresentato dal sostituto di Marcelo Brozovic. L'assenza del metronomo croato in determinate partite si è fatta sentire, e per questo la dirigenza interista sta lavorando per regalare ad Inzaghi un centrocampista che possa risultare una valida alternativa.

Tra i tanti nomi vagliati dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina, che già in passato era stato accostato all'Inter. L'ex mediano del Verona non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale in quel di Firenze, trovando poco spazio a causa dell'arrivo di Lucas Torreira, che gli è stato preferito nel ruolo di play dal tecnico Vincenzo Italiano.

Per questo e per giocare con maggiore continuità, il centrocampista marocchino potrebbe decidere di lasciare Firenze. L'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma deve scontrarsi con la richiesta da almeno 15 milioni del club di Commisso. Inoltre, su Amrabat, ci sarebbe il forte interesse del Tottenham di Antonio Conte, che dopo Kulusevki e Bentancur, vuole continuare a saccheggiare la Serie A.

Amrabat non è il solo centrocampista seguito dai nerazzurri: infatti, un altro nome low-cost risponde al nome di Florian Grillitsh, centrocampista tedesco in forza all'Hoffeinham, che dovrebbe liberarsi dal club tedesco, visto il contratto in scadenza.

Inter, mega offerta del City per Bastoni

Alessandro Bastoni potrebbe essere il big sacrificato dall'Inter per il mercato estivo. Le grandi prestazioni del centrale italiano hanno attirato l'interesse dei maggior top club europei, pronti ad investire una cifra importante per accaparrarsi le sue prestazioni.

Oltre al Paris Saint Germain, sarebbe forte l'interesse anche del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo la delusione per la mancata finale di Champions League, è pronto ad un mercato faraonico per puntellare alla Coppa delle Grandi Orecchie nelle prossima stagione.

Dopo aver puntellato l'attacco con l'arrivo di Erling Haalang dal Borussia Dortmund per circa 60 milioni di euro, i Citizens vogliono completare anche il reparto difensivo e regalare a Guardiola un partner ideale per Ruben Diaz. Stando alle ultime notizie di mercato, il club inglese è pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro, che farebbe vacillare l'Inter e cambierebbe il mercato dei nerazzurri.

I soldi della possibile cessione di Bastoni, verrebbero subito reinvestiti per portare a Milano Gleison Bremer, obiettivo numero per la retroguardia.