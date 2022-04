Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore rossonero, così da ritagliarsi un ruolo importante nella prossima stagione, sia in Italia che in Europa.

Sterling sarebbe nel mirino del Milan

La dirigenza rossonera ha vari obiettivi per il prossimo mercato estivo: uno è quello di rinforzare la trequarti a disposizione di Pioli, con acquisti che possa innalzare il livello tecnico. Oltre a Berardi che resta nel mirino del Diavolo, tra i tanti profili seguiti da Maldini e Massara, spunta anche quello di Sterling, campione inglese in forza al Manchester City.

L'esterno dei Citizens ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe non accordarsi con il club di Manchester, visto l'imminente arrivo di Erling Haaland, pronto a prendersi la scena e il reparto offensivo.

Il possibile cambio di proprietà in casa Milan potrebbe favorire diverse operazioni; per questo i rossoneri stanno monitorando con grande attenzione la situazione legata a Sterling, ed in caso di mancato rinnovo tra le parti, potrebbe decidere di fiondarsi sul campione inglese.

Sterling non è la unica pista internazionale seguita dal Diavolo. Infatti, nel mirino ci sarebbe anche Christopher Nkunku, esterno francese del Lispia.

Infine, da tenere in grande considerazione anche la candidatura di Marco Asensio, talento spagnolo del Real Madrid valutato 30 milioni di euro.

Il Milan deve però guardarsi dall'interesse di altri club europei, come la Juventus di Max Allegri, che potrebbe virare sul calciatore per il dopo Dybala.

Milan, cessione a titolo definitivo per Hauge

Oltre agli acquisti, in casa Milan si lavora anche per le cessioni che potrebbero favorire alcuni colpi in entrata ed aumentare la qualità dell'organico a disposizione di Pioli.

Oltre Kessie, ormai vicinissimo al passaggio del Barcellona, un altro calciatore che ha ormai concluso la sua esperienza con i colori rossoneri è Jens Petter Hauge, talento norvegese in prestito all'Eintracht di Francoforte, pronto però a riscattarlo.

Vista la salvezza del club tedesco, come da accordi il Milan riceverà 12 milioni di euro come riscatto del giovane esterno, più una percentuale sulla futura rivendita.

Un'ottima plusvalenza per il club rossonero, che aveva acquistato Hauge per soli cinque milioni di euro.

Il denaro potrebbe così essere reinvestito per favorire alcuni colpi in entrata come quello legato a Sven Botman, che resta l'obiettivo numero uno per la difesa, o magari per qualche centrocampista come Renato Sanches che sostituirebbe il partente Kessie.