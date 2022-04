Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con acquisti di caratura internazionale. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore rossonero, così da recitare un ruolo importante in campionato ma anche in Champions League.

Mahrez sarebbe nel mirino del Milan

Oltre alla questione attaccante con il nome di Origi che circola sempre più insistentemente nell'ambiente rossonero, uno dei passaggi fondamentali per il mercato estivo del Diavolo è rappresentato dall'acquisto di un grande esterno sinistro che possa aumentare la pericolosità e la qualità sulla trequarti.

Visto il possibile passaggio di proprietà, la dirigenza milanista vorrebbe acquistare un nome altisonante, capace di fare la differenza nel campionato ed essere così decisivo nella lotta per lo Scudetto. Il sogno è Ryad Mahrez, esterno algerino in forza al Manchester City, che però visto la scadenza contrattuale nel 2023 potrebbe l'asciare i Citizens nella prossima stagione.

Il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione dell'ex Leicester, e in caso di rottura con il club di Pep Guardiola, potrebbe decidere di affondare il colpo. Il pericolo maggiore arriva però dall'estero, con i maggiori top club europei che potrebbero essere interessati all'algerino: uno fra tutti il Paris Saint Germain, che con l'addio Di Maria e la possibile partenza di Mbappè al Real Madrid di Carlo Ancelotti, vedrebbe in Mahrez il partner ideale per completare il tridente assieme a Messi e Neymar.

Attenzione sempre ad altre candidature importanti, come quelle di Marco Asensio, talento del Real Madrid che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro, mentre in Italia resta in orbita rossonera il nome di Domenico Berardi del Sassuolo, che viene valutato dal club neroverde attorno ai 40-45 milioni di euro.

Milan, possibile sondaggio per Traorè

Oltre Berardi, il Milan starebbe guardando con grande attenzione in casa Sassuolo, che come è risaputo sforna talenti interessanti e di grande qualità.

Tra gli ultimi calciatori esplosi nel rendimento c'è sicuramente Hamed Junior Traorè, esterno ivoriano che sotto la gestione di Dionisi si è ritagliato uno spazio importante giocando con grande qualità e continuità.

Viste le richieste importanti per Berardi, il Diavolo potrebbe decidere di virare sull'ex Empoli, valutato dal club neroverde non meno di 30 milioni di euro.

I rossoneri devono però battere la folta concorrenza degli altri club italiani interessati al talento della Costa d'Avorio: infatti, sul classe 2000 ci sarebbe il forte interesse della Juventus ma soprattutto del Napoli di Aurelio De Laurentiis.