Dopo la vittoria dello scudetto, ora la dirigenza del Milan è concentrata sul mercato, con una lista di trattative aperte molto lunga ed una che è ormai in dirittura d’arrivo. Infatti è praticamente fatta per l'arrivo di Divock Origi, a parametro zero dal Liverpool.

Da settimane circola inoltre l’interesse rossonero per Berardi ed Asensio, ma nelle ultime ore la dirigenza rossonera sta valutando anche altri profili. Dopo che verrà definita la trattativa con il Lille che porterà all’acquisto di Botman e Sanches, la dirigenza rossonera valuterà se imbastire nuove trattative, soprattutto con riguardo a due bomber di razza di questa stagione: Haller e Nunez.

Le quasi certezze del mercato rossonero

La società rossonera ha praticamente definito l’arrivo di Divock Origi: l’attaccante belga di origini keniane, dopo cinque stagioni con la maglia del Liverpool, salvo imprevisti dovrebbe approdare a Milano già a inizio giugno per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto.

Ma la dirigenza rossonera continua il suo lavoro e molto presto potrebbero arrivare altri due colpi direttamente dal Lille, con Botman e Renato Sanches che potrebbero indossare la maglia rossonera dopo una trattativa che si potrebbe concludere intorno ai 50 milioni di euro.

Intanto l’interesse espresso dalla società rossonera per l’attaccante del Sassuolo Berardi e quello del Real Madrid Asensio circola da tempo e nelle prossime settimane il Milan potrebbe formulare un’offerta per entrambi, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro ciascuno.

Le possibili sorprese di mercato

La dirigenza rossonera, oltre ai nomi appena citati, avrebbe in mente un grande colpo di mercato, che porterebbe ancora più entusiasmo a Milanello e dintorni. Nella lista dei desideri, infatti, sono stati inseriti i nomi di Darwin Nunez e Sebastien Haller.

L’attaccante uruguaiano ha disputato col Benfica una stagione da protagonista assoluto, con 34 reti realizzate in tutte le competizioni: la giovane età di Nunez e le abilità dimostrate potrebbero convincere la dirigenza rossonera a formulare un’offerta intorno ai 40 milioni di euro che potrebbe portare il club portoghese ad accettare il trasferimento a Milano dell’attaccante uruguaiano.

Stessi numeri anche per l’attaccante ivoriano di origini francesi che con l’Ajax ha messo a segno 34 reti, con ben 11 segnature in Champions League. L’attaccante classe ’94 ha un valore di mercato intorno ai 35 milioni di euro e la dirigenza rossonera sta valutando tutti gli scenari per imbastire delle trattative vincenti per regalare ai tifosi uno o più colpi scudetto.