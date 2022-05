La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante, nel quale dovrà cercare di migliorare una rosa che in questi mesi ha dimostrato diverse problematiche, soprattutto a centrocampo. A fine stagione lasceranno altri due punti di riferimento della rosa come Chiellini e Dybala, senza contare altre possibili cessioni importanti. La società continuerà a investire sui giovani e già nella preparazione estiva sarà valutata la possibilità di integrare i vari Rovella, Fagioli e Ranocchia in prima squadra.

Potrebbero inoltre arrivare nuovi investimenti importanti al fine di ingaggiare altri giovani.

Fra quelli che piacciono alla società bianconera ci sarebbe il classe 2001 Capo Verde Gilson Tavares. Il giocatore dell'Estoril Praia ha giocato il suo primo match nel campionato portoghese dopo aver dato un contributo importante alla seconda squadra dell'Estoril. Nonostante la giovane età, è già un nazionale di Capo Verde, con la quale giocato finora sette presenze segnando tre gol. A confermare l'interesse della Juventus per il giocatore è stato il giornalista sportivo Pedro Almeida.

Gilson Tavares potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gilson Tavares. Il giocatore dell'Estoril Praia ha segnato diversi gol nel campionato under 23 portoghese prima di disputare una partita nel massimo torneo e una in Coppa di Portogallo.

In scadenza di contratto con l'Estoril a giugno 2024, potrebbe trasferirsi nella società bianconera in estate.

A parlare dell'interesse della Juventus per il giocatore è stato il giornalista sportivo Pedro Almeida, che ha scritto: "La Juventus segue Gilson Tavares". La società bianconera potrebbe acquistarlo per farlo giocare nella propria squadra under 23, impegnata in questo momento nei playoff di promozione nel campionato di Serie B.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi nel calciomercato estivo con l'acquisto di altri elementi di qualità. A centrocampo piacerebbero in particolare Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United (quest'ultimo arriverebbe a parametro zero, essendo in scadenza di contratto).

Un altro giovane invece potrebbe arrivare per il settore avanzato: piace Giacomo Raspadori del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.