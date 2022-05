In vista del calciomercato l'Inter si muoverà per rinforzare i vari reparti. In attacco, ritorna in auge la candidatura di Andrea Belotti, che potrebbe salutare il Torino. Il numero granata non ha ancora dato una risposta al club guidato da Urbano Cairo, e per questo la sua partenza non è così scontata. I nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione le vicende dell'attaccante italiano, che potrebbe prendere il posto di Caicedo, che sarebbe pronto all'addio.

Sul "Gallo", ci sarebbe però l'interesse di molti top club italiani, a partire dal Milan che oltre a Origi sarebbe alla ricerca di un altro attaccante.

Occorre prestare attenzione anche a Roma e Napoli, che sarebbero alla ricerca di un vice da alternare rispettivamente con Abraham e Osimhen. Infine è da tenere in considerazione anche la candidatura della Fiorentina di Rocco Commisso, che dopo l'approdo in Conference League, potrebbe decidere di regalare un grande attaccante a Italiano per competere su tutti i fronti.

Ipotesi Bernardeschi

Oltre all'attacco, l'Inter prepara un colpo anche sulle corsie esterne. Infatti, i nerazzurri stanno per salutare Ivan Perisic, pronto a trasferirsi al Tottenham di Antonio Conte. Per il dopo Perisic, i nerazzurri starebbero sondando diversi profili, tra cui quello di Federico Bernardeschi, che svincolatosi dalla Juventus, potrebbe rappresentare un'ottima soluzione a parametro zero.

Sull'ex esterno bianconero ci sarebbe il forte interesse del Napoli, con il patron De Laurentiis che ha recentemente confermato l'interesse.

Inter, possibile cessione per Sensi

Oltre ai possibili acquisti, l'Inter sta lavorando anche sul fronte delle cessioni, per reinvestire il denaro sul mercato estivo.

Oltre all'addio di Vecino e quello probabile di Vidal, che potrebbe andare al Flamengo, occorre fare attenzione alla situazione e al futuro di Stefano Sensi.

Nonostante una buona seconda parte con la maglia della Sampdoria di Giampaolo, il centrocampista italiano potrebbe finire sul mercato, visto che non rientrerebbe più nei piani di Inzaghi.

Su di lui resta vigile proprio la Sampdoria, ma attenzione anche al Sassuolo che con la cessione di Djuricic, potrebbe decidere di riportare Sensi in neroverde.

Anche il futuro di Dimarco non è così scontato. Sull'esterno nerazzurro ci sarebbe infatti il forte interesse del Torino di Juric, che vorrebbe il suo ex giocatore (ai tempi di Verona) per continuare il percorso di crescita da parte dei granata.