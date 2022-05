La Juventus è stata una delle delusioni principali della stagioni, se non quella principale. Il quarto posto non basta ad una società che deve lottare per vincere in Italia ed in Champions League. Proprio la prestazione nella massima competizione europea ha messo in evidenza le problematiche della squadra bianconera, che manca di qualità soprattutto a centrocampo. Bisognerà però effettuare investimenti importanti importanti anche in altri settori, a partire dal settore avanzato con la sostituzione di Paulo Dybala e probabilmente di uno fra Alvaro Morata e Moise Kean.

Per quanto riguarda la difesa, molto dipenderà dal futuro professionale di Alex Sandro e Giorgio Chiellini, che potrebbero lasciare la società bianconera. La Juventus dalla stagione 2022-2023 dovrà ritornare a lottare per vincere, lo ha confermato di recente il tecnico Massimiliano Allegri. Parole sostenute anche da Fabio Capello. Il commentatore sportivo a Sky Sport in una recente intervista ha sottolineato come dalla stagione 2022-2023 le altre squadre dovranno tener conto della Juventus, che sarà competitiva per la vittoria. Secondo l'ex tecnico della Juventus la società effettuerà acquisti mirati nei settori che hanno bisogni di rinforzi.

La Juventus dalla stagione 2022-2023 ritornerà competitiva per la vittoria

'Nella stagione 2022-2023 tutti dovranno fare i conti con la Juventus, Allegri ha capito di cosa ha bisogno: sicuramente la società farà acquisti mirati e sarà competitiva in campionato e in Europa'. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello in una recente intervista.

L'ex tecnico della Juventus ha sottolineato come la società rinforzerà la rosa mettendo a disposizione di Allegri giocatori importanti che possano garantire la vittoria non solo nel campionato italiano ma anche in Champions League.

Il commentatore sportivo Fabio Capello ha rimarcato il fatto che si aspetta una Juventus pronta a vincere già dalla stagione 2022-2023.

Un attestato di stima nei confronti del lavoro della società e del tecnico Massimiliano Allegri. In una recente intervista il presidente Andrea Agnelli ha confermato la fiducia nel toscano, che la scorsa estate ha sottoscritto un contratto da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

L'ex tecnico della Juventus e attuale commentatore sportivo Fabio Capello ha parlato di rinforzi mirati per la società bianconera. A tal riguardo potrebbero arrivare almeno due centrocampisti ed un sostituto di Paulo Dybala. I preferiti sembrano essere Jorginho del Chelsea, Paul Pogba del Manchester United e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Potrebbero arrivare rinforzi importanti anche nel settore difensivo.