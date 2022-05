La Juventus in questo finale di stagione ha messo in evidenza difficoltà a centrocampo ma anche la mancanza di un supporto di qualità a Dusan Vlahovic. La punta è parsa infastidita per le poche azioni da gol create dai bianconeri e non è un caso che i suoi gol siano diminuiti rispetto alla prima parte di stagione alla Fiorentina. Serve un giocatore che possa garantirgli gli assist e che possa anche costruire azioni da gol. In attesa del ritorno di Federico Chiesa, previsto a settembre, la Juventus potrebbe acquistare un giocatore di qualità per il settore avanzato.

Si è parlato molto di un interesse per Nicolò Zaniolo della Roma e per Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Negli ultimi giorni si parla però anche del possibile arrivo di un giocatore che a causa della guerra in Ucraina arriverebbe senza dover pagare il prezzo del cartellino, proprio come l'argentino. Acquistato dallo Shakhtar Donetsk per circa 12 milioni di euro a gennaio 2022, l'ex giocatore dell'Ajax David Neres sarebbe un rinforzo importante in quanto garantirebbe gol e assist alla squadra bianconera. Il classe 1997 sarebbe un giocatore ideale per il presente e per il futuro, formando co Dusan Vlahovic e Federico Chiesa un tridente offensivo di qualità.

David Neres potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare David Neres. Il brasiliano arriverebbe a zero, in quanto attualmente giocatore dello Shakhtar Donetsk: il campionato ucraino non si può disputare a causa della guerra. Il brasiliano sarebbe il giocatore ideale per il 4-3-3, può giocare su entrambi le fasce offensive.

Prima del trasferimento allo Shakhtar Donetsk a gennaio 2022, aveva disputato con l'Ajax 15 match nel campionato olandese segnando 3 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A quesi bisogna aggiungere 1 match nella Supercoppa di Olanda, 1 match nella Coppa di Olanda e 5 match con 1 gol in Champions League. Nazionale brasiliano, ha disputato fino ad adesso 7 match e segnato 1 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Piacciono Jorginho del Chelsea e Pogba del Manchester United, per il settore avanzato si valuta invece Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo ma che è diventato oramai parte integrante della Nazionale italiana.