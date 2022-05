Nella serata di ieri 21 maggio, Fiorentina e Juventus si sono affrontate per l'ultima giornata del campionato 2021/22. I viola, si sono imposti contro la Vecchia Signora per il risultato di 2 a 0, con le reti di Duncan e Gonzalez su rigore. La vittoria ottenuta dalla compagine toscana, ha permesso dunque alla formazione guidata da Vincenzo Italiano, di ottenere il settimo posto in classifica, valido per la qualificazione alla prossima Conference League. Di seguito, le pagelle della partita.

Le pagelle della Fiorentina:

Pietro Terracciano 6: la Juventus arriva poco in porta e lui ne giova.

Spettatore non pagante.

Lorenzo Venuti 6: gioca una partita pulita, in memoria dell'errore clamoroso commesso in Coppa Italia proprio contro la Juventus (dal 62' Alvaro Odriozola 6.5: lascia la Fiorentina con un ottimo ricordo).

Nikola Milenkovic 6.5: comanda la difesa come al solito ma è favorito dalla giornata poco felice di Kean.

Igor 6: come per il compagno di reparto, anche Igor non viene impegnato dagli avversari.

Cristiano Biraghi 6,5: visto che in attacco la Juve fa poco, il capitano dei viola si spinge diverse volte nell'area avversaria, eseguendo cross velenosi non sempre raccolti dai compagni.

Giacomo Bonaventura 7: uno dei più attivi della Fiorentina, arriva al tiro diverse volte, spaventando la Juventus.

Riesce persino a servire l'assist a Duncan per l'1 a 0 da seduto. Mago.

Sofyan Amrabat 7: il giocatore Marocchino sta tornando ad essere quello ammirano a Verona e nella partita di ieri sera si conferma con una prestazione di grande volontà e tenacia.

Alfred Duncan 7: la sua partita non è perfetta ma ha il merito di sbloccare il match con un gol sporco che permetterà dopo 5 anni alla Fiorentina di tornare in Europa (dall'85' Lucas Torreira 6: entra e guadagna dopo pochi minuti il fallo per il calcio di rigore che bloccherà il match sul 2 a 0.

Concentrato).

Nico Gonzalez 7: l'argentino non è in serata come contro la Roma e alterna buone giocate a passaggi a vuoto. Segna il rigore del 2 a 0 che manda in ghiaccia la partita.

Krzysztof Piatek 5: il suo ritorno dal 1' minuto di gioco non rimarrà negli annali del calcio. Servito poco e male, il polacco non è in giornata.

Riccardo Saponara 6: partita più oscura che spettacolare quella di Saponara, che nel match di ieri, usa più la sciabola che il fioretto.

All. Vincenzo Italiano 8: se la Fiorentina è la sorpresa di questo campionato, gran merito è il suo. Regala più di 20 punti rispetto alla scorsa annata alla compagine viola e lo fa, avendo perso il bomber Dusan Vlahovic a metà campionato. Guru.

Le pagelle della Juventus

Mattia Perin 6: fa il suo e si deve arrendere solo di fronte al tiro imparabile di Duncan (dal 46' Carlo Pinsoglio 6: per essere il terzo portiere si fa rispettare da subito, negando almeno un paio di gol. Viene infilato da Gonzalez ma solo su calcio di rigore. Jolly).

Matthijs Dde Ligt 6: la Juventus propone poco e la difesa ne risente.

L'olandese cerca di arginare gli attacchi della Fiorentina, portando a casa una partita sufficiente.

Leonardo Bonucci 4,5: in serata poco positiva, Bonucci è spesso impreciso e regala il rigore del 2 a 0 con un fallo piuttosto netto. Appannato.

Giorgio Chiellini 6,5: da l'addio alla Juventus, uscendo a fine primo tempo con una ferita aperta in fronte. Solita gara da capitano per Chiellini. (dal 46' Daniele Rugani 6: viene sollecitato poco dall'avversario diretto Piatek).

Alex Sandro 5,5 : in difesa fa il suo ma in attacco si propone davvero poco.

Federico Bernardeschi 5: passo indietro rispetto al match contro la Lazio per Bernardeschi che non incide e lascia la Juventus con una gara piuttosto anonima (dal 60' Marley Aké 5.5: il giovane centrocampista entra e fatica in una serata non facile per la Juventus).

Fabio Miretti 5,5: il giovane centrocampista non riesce ad emergere dalla serata no della Juventus e naufraga con tutta la nave bianconera.

Manuel Locatelli 5: fa poco, come i compagni di reparto. Spento.

Adrien Rabiot 6: il suo finale di stagione è in crescendo, ma nella partita di ieri anche lui fatica. Argina come può ma si propone molto poco in avanti.

Paulo Dybala 5.5: Allegri gli regala l'ultima in bianconero da titolare ma la risposta della "Joya" è poco incisiva. Prova a legare il gioco venendo a centrocampo ma gli uomini di Vincenzo Italiano lo arginano con arguzia. Bloccato.

Moise Kean 5: uno dei peggiori in campo per la Juventus. Assente ingiustificato, scompare tra le marcature degli arcigni Milenkovic e Igor.

All. Massimiliano Allegri 5: la stagione della Juventus si conclude con il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società. Tuttavia il digiuno di titoli in questa annata pesa sul rendiconto di Massimiliano Allegri.