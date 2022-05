Angel Di Maria ha parlato del suo possibile futuro in bianconero ai microfoni di ESPN dopo la sua ultima partita con il PSG: "La Juve prima di tornare a Rosario? Sono tranquillo, c'è tempo, devo pensare. Non è solo una mia decisione. Ho sempre pensato a me stesso e alla mia famiglia. Farò la scelta migliore per tutti: le mie 2 figlie, mia moglie ed io".

Angel Di Maria in uscita dal PSG

Di Maria non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi su quale sarà la sua prossima squadra, ma le voci di un suo approdo alla Juventus si fanno sempre più insistenti giorno dopo giorno: "Tempo di bilanci, al Psg sono stati sette anni incredibili, indimenticabili.

Perchè non ho rinnovato? E' la decisione del club. Io volevo restare un altro anno per realizzare ciò che sognavo, vincere la Champions League con il Paris. Ci siamo andati molto vicini, perdendo in finale. E' l'unica cosa che mi lascia dei rimpianti. Ma i ragazzi ci riusciranno".

L'argentino non nasconde il dispiacere per come si è conclusa la sua avventura di sette anni a Parigi, ma ora gettato alle spalle il futuro, per Angel Di Maria conta solo il futuro prossimo, che salvo clamorosi ribaltoni dovrebbe essere a strisce bianconere, per la Juventus si tratta infatti di un ritorno di fiamma, l'argentino era stato vicino alla Juventus ai tempi di Conte, che stravedeva per lui, se tutto andrà secondo copione, Di Maria percepirà alla Juventus la stessa cifra guadagnata al PSG.

Dagli ultimi contatti tra le parti filtrano i dettagli del contratto di Di Maria, sulla base di 7 milioni a stagione più bonus, questa per i bianconeri sarebbe l'unica spesa in quanto l'argentino arriverebbe a parametro zero. Attualmente l'unico piccolo ostacolo è rappresentato dalla durata del contratto, le parti stanno pensando ad un contratto annuale con opzione per il secondo fino al 2024, anno in cui Di Maria chiuderà la carriera nella sua argentina nel Rosario.

L'arrivo alla Juventus potrebbe essere vicino

L'arrivo di Di Maria alla Juventus è sempre più imminente, secondo Tuttosport è questione di giorni per la chiusura dell'affare, con l'argentino che ieri ha salutato ufficialmente tra le lacrime il club transalpino, e chiudendo in bellezza alzando l'ennesimo trofeo.

Per El Fideo si tratta dell'ultima grande occasione prima di tornare a chiudere la sua grande carriera costellata di successi internazionali in Argentina.

Dopo la deludente prestazione di ieri contro la Fiorentina, chiusa con zero tiri in porta, che di fatto ha chiuso la stagione, i bianconeri sono pronti ad abbracciare due campioni come Di Maria e Pogba, per il francese si tratta di un ritorno, due colpi stellari all'inizio del mercato per dare un segnale forte alle altre squadre che la Juventus vuole tornare a riprendersi il posto che le spetta, e lottare per il titolo fino alla fine.