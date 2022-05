La Juventus sarebbe vicina all'ingaggio di Angel Di Maria. L'argentino arriverebbe a parametro zero dal Paris Saint Germain e potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. La società bianconera spera nella possibilità di una conferma del giocatore anche per la stagione 2023-2024, in quando in questo modo usufruirebbe del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Di Maria dovrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, che darà anche la possibilità a Federico Chiesa di rientrare con calma dall'infortunio al ginocchio. Il centrocampista italiano potrebbe essere in forma ideale per ottobre.

Intanto secondo alcuni rumors che arrivano dalla Francia il Paris Saint Germain inizialmente avrebbe voluto organizzare una "festa di addio" con i tifosi per Angel Di Maria, ma il difficile rapporto fra società e sostenitori francesi avrebbe indotto il Psg a evitare l'evento. Una situazione dovuta al fatto che i tifosi sarebbero delusi dalla possibile partenza di Kylian Mbappé (diversi rumors lo vorrebbero vicino al Real Madrid) e potrebbero fare una contestazione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi il Paris Saint Germain avrebbe deciso di evitare l'organizzazione di una festa di saluto a Di Maria per evitare le contestazioni dei tifosi, delusi non solo dalla partenza dell'argentino ma anche da quella possibile di Mbappé (che sarebbe vicino al Real Madrid).

Una situazione non facile al Paris Saint Germain anche perché c'è incertezza anche su chi saranno il tecnico e il direttore generale nella stagione 2022-2023: secondo varie indiscrezioni potrebbero lasciare la società francese sia Mauricio Pochettino che Leonardo.

Si tratterebbe di un acquisto importante che garantisce esperienza e qualità, oltre a essere un supporto ideale per Vlahovic. Infatti Di Maria ha dimostrato nella sua esperienza professionale di essere bravo non solo in chiave di realizzazione dei gol, ma anche nel fornire assist ai suoi compagni.