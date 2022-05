La Juventus è al lavoro in vista del Calciomercato estivo. Ci sarà molto da fare per la società bianconera, che potrebbe lasciar partire diversi giocatori a fine stagione. In difesa i principali indiziati a lasciare Torino Alex Sandro e Giorgio Chiellini, con il capitano che potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato statunitense. A questi potrebbero aggiungersi Aaron Ramsey, Arthur Melo e Alvaro Morata (che potrebbe non essere riscattato all'Atletico Madrid) e i giocatori attualmente in prestito con diritto di riscatto altrove come Bentancur, Kulusevski e Demiral.

L'uruguaiano e lo svedese potrebbero essere acquistati a titolo definitivo dal Tottenham già a fine stagione e anche il turco è vicino al riscatto da parte dell'Atalanta. Lascerà sicuramente Torino Paulo Dybala, in scadenza di contratto a fine stagione. L'argentino potrebbe rimanere nel campionato italiano, con l'Inter che sarebbe pronta a garantirgli un ingaggio importante.

In bianconero intanto Dybala potrebbe essere sostituto da un altro argentino. La Juventus avrebbe infatti individuato in Angel Angel Di Maria il rinforzo ideale per il settore avanzato. Per lui parla di un ingaggio da 7 milioni di euro per una stagione con opzione per la successiva.

Di Maria potrebbe trasferirsi alla Juventus a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe deciso il rinforzo per il settore avanzato, si tratta di Angel Di Maria. Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a fine giugno, quindi arriverebbe senza dover pagare alcun prezzo di cartellino.

Il giocatore potrebbe guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione e sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per quella successiva.

Nonostante i 34 anni, Di Maria ha dimostrato di essere un giocatore molto importante quest'anno al Psg: in 23 match giocati fino ad adesso nel campionato francese ha segnato tre gol, con sei assist forniti ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 5 presenze e un assist in Champions League.

È stato anche uno dei punti di riferimenti della nazionale argentino che ha vinto la Coppa America la scorsa estate.

Di Maria sarebbe considerato il giocatore ideale in un 4-2-3-1 di mister Allegri.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo durante il calciomercato estivo. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento. A tal riguardo i preferiti sono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United.

Si valuta anche un acquisto in attacco, se dovesse partire uno fra Alvaro Morata e Moise Kean: in tal caso il preferito sembra essere il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.