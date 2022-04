In previsione della prossima sessione di Calciomercato, la Juventus dovrà migliorare in maniera importante la qualità del centrocampo e del settore avanzato. Come sostituto di Dybala, libero a parametro zero dal 30 giugno, potrebbe arrivare il suo connazionale Angel Di Maria, a sua volta in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a fine stagione. L'argentino potrebbe sottoscrivere un contratto per due stagioni.

Sempre dalla società francese la Juventus potrebbe prelevare il rinforzo per il centrocampo. Fra i giocatori che piacciono al tecnico Massimiliano Allegri da tempo ci sarebbe Julian Draxler, il quale peraltro sarebbe potuto arrivare diverse stagioni fa.

Il tedesco ha un contratto fino a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Di Maria e Draxler potrebbero trasferirsi alla Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi nel calciomercato estivo con due giocatori del Paris Saint Germain: Angel Di Maria e Julian Draxler.

L'argentino arriverebbe senza dover pagare alcun prezzo di cartellino, essendo in scadenza di contratto a giugno. La società bianconera potrebbe offrirgli un contratto di due anni a circa 6,5 milioni di euro a stagione.

Diversa è la situazione del centrocampista tedesco, che ha un'intesa contrattuale con la società francese fino a giugno 2024 e un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Il problema di fondo non è tanto il costo del cartellino, quanto l'ingaggio che attualmente percepisce da circa 7 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista dovrebbe accettare uno stipendio minore per trasferirsi a Torino, situazione che complica la possibile trattativa. Il Paris Saint Germain potrebbe comunque agevolare la sua partenza, considerando che non è considerato un giocatore titolare nella squadra francese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato.

Detto di Di Maria come possibile sostituto di Dybala, i bianconeri valutano anche altri giocatori, soprattutto se uno fra Alvaro Morata e Moise Kean dovesse lasciare la società bianconera.

Fra gli elementi che piacciono ci sono Nicolò Zaniolo, valutato circa 40 milioni di euro dalla Roma, e Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe vendere a fine stagione.

Per il centrocampo potrebbe arrivare non solo una mezzala come Draxler ma anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, a tal proposito piacerebbe Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro.