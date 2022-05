L'Inter potrebbe fare diverse variazioni alla propria rosa in vista della prossima stagione. Il mercato in uscita potrebbe rivelarsi molto fitto perché Alessandro Bastoni piacerebbe alla Juventus e al Tottenham. Nicolò Barella, invece, sarebbe gradito dal Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti, mentre Matias Vecino non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e sarebbe vicino al passaggio alla Lazio di Claudio Lotito.

Juventus e Tottenham sulle tracce di Bastoni

Alessandro Bastoni potrebbe essere il giocatore "sacrificato" dell'Inter, che dovrebbe cedere almeno un big per finanziare il mercato.

Il centrale difensivo piacerebbe molto al Tottenham di Antonio Conte, ma anche la Juventus avrebbe mosso alcuni passi nelle ultime ore. I bianconeri avrebbero pensato di mettere sul piatto il cartellino del difensore Federico Gatti, prelevato dal Frosinone a gennaio, e quello di Arthur. Tale offerta però non interesserebbe all'Inter.

I dirigenti milanesi, oltre a non voler rinforzare una diretta avversaria, nel caso dovessero cedere Bastoni preferirebbero cederlo all'estero e a una società in grado di liquidare cash l'intera cifra del cartellino senza alcuna contropartita tecnica. In tal senso una destinazione potrebbe essere il Tottenham, d'altronde il giocatore sarebbe da tempo un pupillo di Antonio Conte che lo ha lanciato da terzo di difesa durante la sua esperienza all'Inter.

Bastoni la scorsa estate ha prolungato il suo contratto fino al 2024 ma un'eventuale offerta sostanziosa potrebbe indurre la società degli Zhang a cederlo.

Pericolo Real Madrid: nel mirino Barella

L'Inter potrebbe poi trovarsi dinanzi a una possibile offerta che arriverebbe dal Real Madrid per Nicolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari piacerebbe moltissimo a Carlo Ancelotti che sarebbe alla ricerca dell'erede di Kroos.

Il nerazzurro avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, somma che i Blancos non avrebbero problemi a sborsare, soprattutto se dovessero vincere la finale di Champions League contro il Liverpool.

Barella risulta però essere centrale nel progetto di Simone Inzaghi e sarebbe anche il principale "indiziato" per ereditare la fascia da capitano che dalla prossima stagione potrebbe non essere più sul braccio di Handanovic.

Lazio e Vecino a un passo dall'accordo

Matias Vecino lascerà la Pinetina a fine stagione. L'uruguaiano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno e avrebbe sostanzialmente raggiunto un accordo di massima per trasferirsi alla Lazio. Nel club di Claudio Lotito dovrebbe guadagnare circa 2 milioni di euro e potrebbe agire come mezzala nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. Con il tecnico toscano ha già lavorato durante la sua esperienza all'Empoli.