Sono giornate di indiscrezioni quelle che accompagnano il Crotone alle prese con una ristrutturazione della società. Gli "squali", retrocessi in Serie C, dovranno ripartire con in sella un nuovo allenatore ma anche con una squadra che sarà profondamente rivoluzionata. Uno dei calciatori che potrebbe non proseguire la sua esperienza in rossoblù può essere il difensore Vladimir Golemic. In scadenza di contratto, l'ex Pas Lamia, sarebbe corteggiato Serie B.

Crotone, la Ternana su Golemic

Dopo tre stagioni vissute da protagonista con la maglia del Crotone tra Serie A e cadetteria, il difensore Vladimir Golemic è rientrato a gennaio in Calabria dopo sei mesi vissuti in Grecia al Pas Lamia.

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, il difensore serbo potrebbe proseguire la sua avventura italiana in cadetteria, questa volta con la maglia della Ternana. Gli umbri sarebbero alla ricerca di un difensore con esperienza e uno dei nomi utili potrebbe essere proprio quello del numero 5 del Crotone. Altro nome seguito dalla Ternana sarebbe quello di Francesco Zampano, esterno difensivo in uscita dopo diversi anni dal Frosinone.

Grieco per la panchina del Crotone

In Calabria al posto di Francesco Modesto in panchina potrebbe arrivare un ex noto e amato dalla tifoseria crotonese. Si tratta di Vito Grieco, in passato capitano degli squali e oggi tecnico della formazione Primavera del Lecce.

Il suo profilo era già stato accostato al Crotone in estate senza che però si potesse sviluppare una vera e propria trattativa tra le parti. I buoni risultati raggiunti alla guida della Primavera giallorossa e i rapporti di stima e fiducia reciproca potrebbero agevolare il suo ritorno a Crotone. In passato Vito Grieco ha vissuto esperienze importanti in Serie C guidando prima la Sicula Leonzio e, successivamente, la Pro Vercelli.

Un nuovo direttore sportivo

Il Crotone del torneo 2022-2023 potrà contare sulla presenza di un nuovo direttore sportivo. Negli ultimi giorni ad annunciare il suo addio ai calabresi è stato lo storico Ds Beppe Ursino, in quella che rappresenta una vera e propria fine di un'era. In società rientrerà nei prossimi giorni Raffaele Vrenna, figlio del presidente del Crotone Gianni Vrenna.

Smentita invece la possibilità di poter contare su Alex Casella della Pro Vercelli come nuovo responsabile del mercato. A rimanere percorribile sarebbe ora la pista che porterebbe all'agente Fifa, Luca dell'Amico. Altri cambi nell'organigramma societario potrebbero aggiungersi a seguito della retrocessione in Serie C dei rossoblù, con novità che potrebbero giungere già nella prossima settimana.