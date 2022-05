Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello d'attacco. I nerazzurri, infatti, lasceranno andare via Felipe Caicedo, che tornerà al Genoa, mentre dovrebbe rescindere il proprio contratto Alexis Sanchez, che sarà sostituito da Paulo Dybala. La società nerazzurra, però, cercherà anche una prima punta che possa alternarsi con Edin Dzeko e per questo motivo il nome finito nel mirino dei dirigenti sarebbe quello di Luis Suarez, che dovrebbe lasciare l'Atletico Madrid.

Il Napoli, invece, è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, visto il probabile addio di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Gli azzurri, in questo senso, avrebbero messo nel mirino il centrocampista croato dell'Atalanta, Mario Pasalic, che potrebbe essere ceduto dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Inter su Luis Suarez

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. I nerazzurri vorrebbero un elemento che possa far rifiatare Edin Dzeko, che non è più giovanissimo e non può reggere tre partite ad alti livelli in una settimana. Tutto dipenderà dalle eventuali cessioni, che porterebbero un tesoretto da reinvestire per il mercato in entrata. In caso alternativo, Ausilio e Marotta cercheranno altre occasioni a parametro zero oltre a Paulo Dybala, che sembra sempre più vicino al club meneghino.

Il nome nuovo sarebbe quello di Luis Suarez, anche lui in scadenza di contratto, con l'Atletico Madrid, a giugno. Il centravanti uruguaiano difficilmente prolungherà e, dunque, sarà libero di accasarsi a costo zero. in quest'annata il giocatore classe 1987 ha realizzato 11 reti e collezionato due assist in 32 partite di campionato.

L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un annuale a 4-5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.

Napoli su Pasalic

Anche il Napoli avrebbe cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima estate, anche approfittando del fatto che si sia qualificato matematicamente in Champions League. La priorità andrà ad un rinforzo in mezzo al campo e per questo motivo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Mario Pasalic.

Il centrocampista croato non è considerato incedibile dall'Atalanta, che lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. Le due società, però, potrebbero anche intavolare uno scambio con i partenopei che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Eljif Elmas, jolly macedone in grado di giocare in ogni ruolo in mezzo al campo e per questo motivo adatto anche allo scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Uno scambio alla pari permetterebbe anche di realizzare una piccola plusvalenza ad entrambi i club.