Inter e Juventus avrebbero già individuato i profili per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri avrebbero intenzione di giocarsi le contropartite di Esposito e Radu per arrivare ad Asllani dell'Empoli mentre la società presieduta dagli Agnelli sarebbe in pole per ingaggiare Ivan Perisic. Il croato non ha rinnovato il contratto in scadenza con i nerazzurri e potrebbe trasferirsi a Torino al termine della stagione. Il Tottenham sarebbe invece sulle tracce di Lautaro Martinez.

L'Inter proporrebbe due calciatori per Asllani

I dirigenti milanesi avrebbero intenzione di potenziare il centrocampo del futuro poiché Matias Vecino e ed Arturo Vidal dovrebbero lasciare la Pinetina alla fine del campionato. La priorità sarebbe Asllani dell'Empoli che avrebbe tutte le caratteristiche per giocare nel modulo di Simone Inzaghi ma soprattutto sostituire Marcelo Brozovic. La mancanza del croato ha fatto emergere le difficoltà tattiche dell'Inter, difficoltà che nessuno dei centrocampisti è stato in grado di compensare. Asslani avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto due contropartite tecniche come quelle di Sebastiano Esposito e Ionut Radu.

Il primo, ora in forza al Basilea, non dovrebbe essere riscattato dagli svizzeri e farebbe dunque ritorno alla Pinetina. Potrebbe accettare la destinazione toscana per giocare con maggior continuità. Anche il portiere rumeno potrebbe seguirlo visto che l'attuale numero uno dell'Empoli, Vicario, dovrebbe cambiare aria dopo l'ottima stagione disputata.

Radu ed Esposito spalancherebbero dunque le porte per Asllani.

La Juventus fortissima su Ivan Perisic

L'Inter potrebbe perdere Ivan Perisic. L'ex Bayern Monaco non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe molto vicino al trasferimento alla Juventus che avrebbe messo sul piatto circa 6 milioni, cifra più alta di quella offerta da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

I nerazzurri non andrebbero oltre i 4 milioni di euro più bonus.

Il Tottenham sarebbe interessato a Lautaro Martinez

La società presieduta dagli Zhang, inoltre, potrebbe trovarsi, durante il mercato estivo, a fronteggiare una possibile offerta che arriverebbe dal Tottenham per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino sarebbe una richiesta molto precisa di Antonio Conte, che vorrebbe affiancarlo a Kane nella prossima stagione. La valutazione dell'attuale numero 10 di Simone Inzaghi sarebbe di circa 80 milioni di euro e l'Inter non avrebbe intenzione di accettare alcuna contropartita tecnica.