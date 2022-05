La Juventus starebbe attuando dei sondaggi a centrocampo per Bryan Cristante della Roma e Paul Pogba del Manchester United. Per quello che concerne invece il settore dell'attacco, si valutano i nomi di Luis Muriel dell'Atalanta e Marco Arnautovic del Bologna.

Juventus: Pogba o Cristante i nomi che circolano

La Juventus nella prossima finestra di Calciomercato estiva, dovrebbe incentrare i propri sforzi economici sull'acquisto di almeno un centrocampista e di una seconda punta. Per quello che concerne il ruolo del mediano, i bianconeri avrebbero messo nel mirino uno tra Bryan Cristante o Paul Pogba.

Il romanista, che sta discutendo con la compagine capitolina per un eventuale rinnovo di contratto, piacerebbe a Massimiliano Allegri, che ai tempi del Milan, lo allenò per un breve periodo. Per accontentare il tecnico toscano dunque, dalla Continassa sarebbero partiti i primi sondaggi per tastare il terreno in casa giallorossa. Discorso più avanzato invece, sembrerebbe quello per Paul Pogba. Il francese infatti, lascerà quasi certamente il Manchester United come "Free Agent" e la Juventus avrebbe già instaurato i primi contatti con l'agente del calciatore. A conferma di questo, nel prossimo lunedì, sarà previsto un incontro tra la compagine piemontese e l'avvocatessa Rafaela Pimenta, colei che dopo la scomparsa di Mino Raiola, gestisce il cartellino del centrocampista transalpino.

Nel meeting, le due parti dovrebbero discutere principalmente dello snodo ingaggio, con la Juventus che vorrebbe fare leva sulla centralità che darebbe a Pogba qualora quest'ultimo sbarcasse a Torino. Sullo sfondo però, si staglierebbe sempre minacciosa la figura del PSG, che rispetto ai bianconeri, offrirebbe al giocatore 4 milioni di euro in più all'anno.

Juventus, si cercherebbe un vice Vlahovic tra Marco Arnautovic o Luis Muriel

Oltre che il centrocampista, la Juventus cercherebbe un attaccante dal reso sicuro e dal costo minimo. Cherubini, che non vorrebbe farsi trovare impreparato qualora Morata dovesse tornare all'Atletico Madrid, avrebbe individuato in Arnautovic o Muriel due profili interessanti.

Per quello che concerne l'austriaco, il suo contratto scadrà nel prossimo 2023 con il Bologna ed il costo del suo cartellino, si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro. Discorso più oneroso invece, andrebbe fatto per Muriel. Il centravanti colombiano potrebbe lasciare l'Atalanta a fine stagione, ma il presidente Percassi non vorrebbe farlo partire per meno di 20/22 milioni di euro.