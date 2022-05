L'Inter ha cominciato a muoversi in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Il compito non semplice sarà quello di coniugare l'esigenza di fare cassa con quella di restare competitivi regalando al proprio allenatore, Simone Inzaghi, i rinforzi richiesti. Il centrocampo, ad esempio, potrebbe subire una piccola rivoluzione, con la società nerazzurra alla ricerca di alternative di livello al trio titolare composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Per questo motivo sarebbe tornato in orbita del club meneghino il nome di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che non sembra essersi ambientato all'Atletico Madrid.

Anche la Fiorentina ha cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima estate. I viola potrebbero modificare il reparto arretrato, che ha mostrato comunque qualche carenza quest'anno. Per questo motivo il club di Rocco Commisso avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi Marash Kumbulla, non ritenuto incedibile dalla Roma.

L'Inter torna su De Paul

L'Inter e Rodrigo De Paul, un matrimonio che sembrava destinato ad andare importo già negli anni scorsi. A gennaio 2021 il centrocampista argentino era stato vicinissimo ai nerazzurri, ma i problemi economici hanno bloccato tutto e proprio per questo in estate si è poi inserito l'Atletico Madrid, che lo ha acquistato dall'Udinese per oltre 30 milioni di euro.

In Spagna il centrocampista, però, ha sofferto, tanto da non essere considerato un titolare da Diego Simeone, che lo ha spesso relegato in panchina facendolo entrare, al massimo, a partita in corso. Il classe 1994 ha comunque raccolto 35 presenze in Liga, mettendo a segno due reti e collezionando un assist, numeri meno positivi rispetto a quelli registrati con l'Udinese.

Proprio per questo l'Inter avrebbe fiutato l'affare e avviato i contatti con i Colchoneros.

Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari, con i nerazzurri che metterebbero sul piatto il cartellino di Joaquin Correa, in modo che entrambi i club non registrino una minusvalenza.

Fiorentina su Kumbulla

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per il pacchetto arretrato nella prossima stagione.

I viola, infatti, l'anno prossimo vogliono alzare l'asticella ed essere più continui rispetto a quanto visto quest'anno. Il nome cerchiato in rosso sarebbe quello di Marash Kumbulla, centrale albanese che non è considerato intoccabile dalla Roma. I capitolini, comunque, lo valutano almeno 20 milioni di euro, cifra importante che il club di Rocco Commisso proverà ad abbassare cercando di intavolare uno scambio. Potrebbe quindi essere inserito nell'affare Gaetano Castrovilli che deve recuperare da un grave infortunio al ginocchio ma il cui talento non si discute, o Nikola Milenkovic, che gradirebbe fare una nuova esperienza dal punto di vista professionale.