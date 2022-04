Inter e Milan sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri potrebbero finanziare il mercato con l'addio di Lautaro Martinez mentre il Milan si potrebbe inserire nella corsa per Paulo Dybala. Il tutto mentre proliferano le voci su una possibile cessione da parte del fondo Elliot al gruppo Investcorp.

Possibile asse con l'Atletico Madrid di Simeone

L'Atletico Madrid sarebbe molto interessato a Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che sarebbe stato indicato come principale erede di Luis Suarez.

La richiesta dei nerazzurri sarebbe di circa 80 milioni di euro ma i Colchoneros potrebbero decidere di mettere sul piatto i cartellini di Cunha e Rodrigo De Paul. L'attaccante sarebbe un ottimo rinforzo per Simone Inzaghi che potrebbe perdere Alexis Sanchez al termine della stagione, mentre il centrocampista argentino andrebbe a rinforzare il reparto dei meneghini in vista dei possibili addii che riguardano Arturo Vidal e Matias Vecino. Il primo piacerebbe al Flamengo e il secondo alla Lazio di Sarri. Inoltre, i dirigenti milanesi potrebbero offrire all'Atletico Madrid anche Lucien Agoume, che si sta mettendo in evidenza al Brest, per concludere un'operazione da circa 100 milioni di euro. Il francese sarebbe valutato circa 10 milioni di euro, cifra che l'Inter utilizzerebbe per tentare di portare Paulo Dybala alla Pinetina.

I contatti potrebbero intensificarsi al termine della stagione calcistica.

I rossoneri avrebbero in mente di ingaggiare Dybala

Il Milan, invece, se dovesse realmente avvenire la cessione della proprietà, come riportato dalle fonti francesi, potrebbe pensare al suggestivo ritorno di Donnarumma dal Paris Saint Germain. Dopo averlo perso a parametro zero, il portiere non avrebbe accettato il dualismo con Navas e potrebbe cambiare aria dopo soltanto una stagione soprattutto se i transalpini non dovessero confermare il direttore sportivo, Leonardo.

Si tratta solo di una suggestione perché il Milan per l'estremo difensore campano dovrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro e quasi 10 milioni di euro per lo stipendio del ragazzo, cifra totalmente fuori dai budget del progetto iniziato da Maldini e Massara che, in accordo con il fondo Elliot, preferirebbero puntare su profili giovani e low cost.

I rossoneri sarebbero poi in pista per ingaggiare Paulo Dybala che non ha rinnovato il contratto con la Juventus. L'argentino, che piacerebbe anche ad altri club, sarebbe un obiettivo reale perché in grado di giocare sia da seconda punta che come prima punta nello scacchiere tattico studiato da Stefano Pioli. L'ex Palermo chiederebbe circa 7 milioni di euro più bonus per un contratto di almeno quattro anni. Il Milan avrebbe pensato di ingaggiarlo soprattutto soprattutto se Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di non prolungare il rapporto con il club.