Le lacrime versate al momento dell'addio all'Allianz Stadium difficilmente incideranno sul suo futuro, nonostante il legame con la Juventus resterà impresso nella sua mente: su Paulo Dybala continua ad esserci il forte interesse dell'Inter e su di lui starebbe lavorando da tempo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, suo grande estimatore visto che fu proprio lui a portarlo a Torino nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro. I nerazzurri, dunque, sarebbero in pole position per accaparrarsi le prestazioni della Joya per il prossimo anno.

Anche il Napoli ha cominciato a muoversi in vista della prossima estate. Gli azzurri sono alla ricerca soprattutto di rinforzi in mezzo al campo visti i dubbi sul futuro di Fabian Ruiz. Il nome tornato di moda sarebbe quello di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che lascerà il Cagliari.

Dybala verso l'Inter

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ancora in Italia nella prossima stagione. L'argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e ieri ha detto addio ai propri tifosi tra le lacrime che, però, non dovrebbero cambiare quello che sembra essere un futuro segnato. La Joya, infatti, piace molto all'Inter ed è un piacere ricambiato dato che il giocatore ha respinto le sirene provenienti dall'estero dando la priorità al club meneghino, anche per il suo rapporto con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che quando ha lasciato la Juve ha parlato con il classe 1993, con i due che si sarebbero ripromessi di tornare a lavorare insieme.

La conferma di un Dybala destinato all'Inter è arrivata anche da un giornalista molto vicino alle vicende di casa Juventus, Luca Momblano, che a Juventibus ha dichiarato: "Andrà a giocare per i nerazzurri al 99%". E una percentuale così alta vuol dire che l'affare è davvero in fase conclusiva. La Joya dovrebbe firmare un contratto triennale, con opzione per il quarto anno, a 6 milioni di euro a stagione più bonus, meno di quanto percepisca ora alla Juve, dove ha un ingaggio da oltre 7 milioni più bonus.

Napoli su Nandez

Anche il Napoli ha cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima estate per rinforzare il centrocampo. Gli azzurri devono sciogliere i dubbi su Fabian Ruiz, che potrebbe andare via essendo in scadenza a giugno 2023 e il club non vuole rischiare di perderlo a parametro zero.

A prescindere dal futuro dello spagnolo, comunque, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Nahitan Nandez, che ormai è alla fine di un ciclo al Cagliari.

Sono un lontano ricordo le richieste da oltre 25 milioni di euro dello scorso anno, adesso la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni dopo un'annata condizionata da diversi problemi fisici. Il Napoli per arrivare a lui potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ounas più un conguaglio da 7-8 milioni di euro.