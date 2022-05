Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista del futuro ed avrebbero già individuato dei profili ritenuti congeniali ai rispettivi progetti tecnici. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i dirigenti milanesi starebbero accelerando per Paulo Dybala che avrebbe già dato il suo consenso. Nel mirino ci sarebbe anche Schouten del Bologna. Per quanto riguarda la società degli Agnelli, il rinforzo a zero potrebbe essere Angel Di Maria mentre De Paul sarebbe il sogno per il centrocampo.

Un olandese per il centrocampo di Inzaghi

Jerdy Schouten sarebbe la nuova idea per il centrocampo di Simone Inzaghi che avrebbe bisogno da tempo dell'alter ego di Marcelo Brozovic. Il calciatore del Bologna avrebbe le caratteristiche ideali per giocare nel 3-5-2 e le operazioni potrebbero iniziare al termine della stagione. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma l'Inter starebbe seguendo con interesse anche le prestazioni di Asllani dell'Empoli.

Marotta concentrato su Dybala

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero trovato l'accordo per ingaggiare Paulo Dybala. L'argentino non ha rinnovato il contratto con la Juventus e potrebbe approdare all'Inter firmando un contratto da 6 milioni di euro più bonus.

Potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez che dovrebbe salutare la Pinetina al termine di questa stagione calcistica. Il cileno interesserebbe al Betis Siviglia allenato da Manuel Pellegrini.

Derby d'Italia per Rodrigo De Paul

La Juventus sarebbe sulle tracce di un centrocampista per potenziare il reparto di Massimiliano Allegri ed avrebbe puntato i fari su Rodrigo De Paul.

L'ex Udinese piacerebbe molto anche all'Inter ma i bianconeri sarebbero disposti ad accelerare i contatti per battere la concorrenza. L'operazione potrebbe concludersi sulla base di 40 milioni di euro ma i dirigenti torinesi potrebbero propendere per un prestito con diritto di riscatto visti i buon rapporti instaurati con l'Atletico Madrid dopo l'affare Alvaro Morata.

L'ex Real Madrid per l'attacco di Massimiliano Allegri

Per quanto riguarda l'attacco della Juventus, invece, il nuovo nome sarebbe quello di Angel Di Maria. L'ex Manchester United e Real non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain. All'esterno potrebbe essere offerto un ingaggio da almeno 7 milioni di euro per convincerlo ad approdare alla Continassa. L'unico nodo sarebbe rappresentato dall'età anagrafica e dalle condizioni fisiche che spesso lo hanno tenuto lontano dal rettangolo di gioco negli impegni previsti da questa stagione calcistica. Agirebbe come terza punta nel 4-3-3.