La prossima estate potrebbe vedere alcuni cambiamenti nelle difese dei top club italiani, in un "valzer" di difensori. Tra le protagoniste ci saranno l'Inter e la Juventus. I nerazzurri potrebbero perdere Stefan De Vrij, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non si vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno prossimo. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Paris Saint Germain, in cerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Per quanto riguarda i bianconeri, invece, perderanno Giorgio Chiellini, che potrebbe dire addio al calcio o fare un'esperienza all'estero.

Al suo posto potrebbe arrivare Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina già sondato l'anno scorso, con i viola che non avevano voluto privarsene ma questa volta le cose potrebbero cambiare.

Psg su De Vrij

La prossima estate l'Inter con ogni probabilità cederà almeno un big per cercare di far quadrare i conti. Il maggiore indiziato a lasciare i nerazzurri sembrerebbe essere Stefan De Vrij, visto che è stato individuato anche il suo sostituto, Gleison Bremer. Sul centrale olandese avrebbe messo gli occhi il Paris Saint Germain, in cerca di rinforzi per la difesa del prossimo anno. Inoltre, il classe 1992 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e l'Inter non vuole correre il rischio poi di perderlo a parametro zero, visto che una sua cessione garantirebbe una plusvalenza piena avendolo preso dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio.

La società nerazzurra avrebbe fatto sapere ai francesi di non essere disposti a trattare per una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. Il Psg, però, vorrebbe cercare di intavolare uno scambio alla pari per evitare esborsi economici in questo affare. Il nome che i francesi vorrebbero mettere sul piatto è quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino che piace molto ai nerazzurri per ricoprire il ruolo di vice Brozovic.

Il club meneghino, in questo modo, si ritroverebbe il rinforzo a centrocampo che sta cercando da tempo.

Juventus su Milenkovic

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in difesa visto che Giorgio Chiellini ha annunciato l'addio dopo la finale di Coppa Italia persa proprio contro l'Inter. I bianconeri avrebbero messo gli occhi nuovamente su Nikola Milenkovic, che avevano seguito già l'anno scorso.

Questa volta la Fiorentina sembra disposta a trattare la sua cessione, ma valuta il serbo non meno di 20 milioni di euro, pur avendo aperto alla possibilità di inserire una contropartita tecnica nell'affare. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Daniele Rugani, il quale cerca una squadra che possa rilanciarlo ed è valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Milenkovic, tra l'altro, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e la Fiorentina non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. Già qualche mese fa il centrale serbo ha deciso di prolungare di un anno con i viola proprio per riconoscenza nei confronti nel club toscano, che lo ha lanciato nel grande calcio.