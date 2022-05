L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri dovranno cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma con un occhio al bilancio e, dunque, non saranno fatte follie e, anzi, si punterà a chiudere il mercato in attivo tra i 50 e i 60 milioni di euro. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è quello di centrocampo, visti i tanti giocatori in uscita, su tutti Vecino e Arturo Vidal. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese seguito già la scorsa estate prima del suo trasferimento all'Atalanta.

Un altro nome che potrebbe infiammare il prossimo mercato è quello di Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo è ormai pronto a fare il grande salto nel calcio che conta e su di lui potrebbe scatenarsi un duello tra Milan e Juventus.

Inter su Koopmeiners

L'Inter avrebbe messo nuovamente gli occhi su Teun Koopmeiner per la prossima sessione di mercato. I nerazzurri avevano seguito il giovane centrocampista olandese già l'anno scorso, ma non hanno potuto affondare il colpo e alla fine il giocatore si è trasferito all'Atalanta. Nonostante un'annata di alti e bassi della Dea, il classe 1998 ha avuto un buon rendimento, adattandosi bene ad un calcio nuovo per lui, con quattro reti realizzate e un assist in 28 partite di campionato.

Koopmeiners piace molto all'Inter anche per la sua duttilità dal punto di vista tattico, potendo giocare sia nel ruolo di regista, al posto di Brozovic, sia in quello di mezzala, al posto di Barella e Calhanoglu, con la possibilità di avanzare sulla trequarti passando al 3-4-1-2 a partita in corso. L'olandese, inoltre, è molto bravo anche sui calci piazzati.

L'Atalanta lo ha acquistato dall'Az Alkmaar per 14 milioni di euro e ora la sua valutazione si è quasi raddoppiata. La Dea, infatti, ha fatto sapere all'Inter non essere disposta a trattare per cifre inferiori ai 25-30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica.

In questo senso, occhio a uno tra Satriano ed Esposito, che torneranno dai prestiti rispettivamente a Brest e Basilea, valutati entrambi sui 10 milioni di euro.

Milan e Juventus su Berardi

Anche Domenico Berardi potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato. Su di lui avrebbero messo gli occhi sia il Milan che la Juventus, alla ricerca di esterni offensivi di livello, e l'attaccante del Sassuolo ha dimostrato di essere pronto al grande salto. In questa stagione ha messo a segno 14 reti e collezionato ben 13 assist, numeri importanti che servirebbero ai due top club italiani. La valutazione si aggira sui 35 milioni di euro ma entrambe le società proveranno ad inserire contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

I rossoneri potrebbero giocarsi le carte Messias, se sarà riscattato dal Crotone, e Gabbia, mentre i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Daniele Rugani.