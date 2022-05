Juventus e Inter dovrebbero essere protagoniste nella prossima finestra di Calciomercato estiva con alcuni innesti importanti. Per i bianconeri nelle ultime ore si parla di Gnabry e di Pasalic, mentre i nerazzurri sono stati accostati ai profili di Barak e di De Paul.

Juventus, per il centrocampo osservato il nome di Pasalic, per l'attacco quello di Gnabry

La Juventus per il prossimo campionato vorrebbe potenziare la rosa con l'acquisto di un centrocampista e di un attaccante. Per la zona centrale del campo, i bianconeri starebbero osservando il profilo di Mario Pasalic.

Il calciatore in forza all'Atalanta, porterebbe a Torino quella dose di gol e inserimenti che Allegri vorrebbe dai propri mediani. Il costo del croato si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, ma Cherubini potrebbe provare ad abbassare il prezzo con l'inserimento di contropartite tecniche come Fagioli o Rovella.

Per quello che concerne invece l'attaccante, il nome valutato dalla Juventus nelle ultime ore, risulterebbe essere quello di Serge Gnabry, esterno in possibile uscita dal Bayern Monaco. Il tedesco, potrebbe infatti non trovare l'accordo per il rinnovo con la compagine bavarese, la quale potrebbe anche cederlo nella prossima finestra di calciomercato estiva. In lui Allegri vedrebbe la spalla perfetta per Dusan Vlahovic, anche se l'elevato costo del suo cartellino e le tante squadre che potrebbero inserirsi nella trattativa, renderebbero l'operazione complicata per la Juve.

Inter, piacerebbe il nome di Antonin Barak dell'Hellas Verona

Simone Inzaghi per la prossima stagione vorrebbe aggiungere alla rosa dell'Inter almeno un centrocampista. Uno dei papabili acquisti della società nerazzurra, secondo la stampa spagnola, potrebbe dunque essere Antonin Barak. Il mediano in forza all'Hellas Verona si sta rendendo protagonista di un'annata convincente: per cederlo gli scaligeri vorrebbero 20 milioni di euro.

Oltre ai nerazzurri, sul classe '94 risulterebbero esserci anche le attenzioni del Milan di Stefano Pioli, del Tottenham e del Siviglia.

L'alternativa a Barak sarebbe Rodrigo De Paul

Qualora Marotta non riuscisse a chiudere la trattativa per Antonin Barak, l'AD dell'Inter potrebbe volgere le proprie attenzioni su Rodrigo De Paul.

Il centrocampista in forza all'Atletico Madrid, risulterebbe essere in uscita dal club spagnolo e i Colchoneros lo valuterebbero circa 35 milioni di euro. Una cifra importante, che Marotta potrebbe abbassare con l'inserimento nella trattativa di Joaquín Correa, attaccante argentino che piacerebbe al "Cholo" Simeone.