Quando manca una giornata dal termine del campionato, le società stanno cominciando a muoversi per rinforzare le rispettive rose e renderle ulteriormente competitive. Tra queste c'è sicuramente l'Inter che, però, deve anche fare cassa con qualche cessione importante e uno dei principali candidati a lasciare Milano ci sarebbe Stefan De Vrij. Sul centrale olandese avrebbe messo gli occhi la Juventus, in cerca del sostituto di Giorgio Chiellini, che ha deciso di dire addio ai bianconeri. Il giocatore, inoltre, è amico di De Ligt e questo potrebbe facilitare il suo cambiamento.

Anche il Napoli si sta muovendo per la prossima estate. Gli azzurri cercano rinforzi in mezzo al campo e avrebbero messo nel mirino Jordan Veretout, centrocampista francese finito ai margini della rosa di José Mourinho. La Roma, d'altronde, è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per discutere della sua cessione.

Juventus su De Vrij

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Stefan De Vrij. Un indizio importante arriva dal fatto che i nerazzurri si siano mossi con largo anticipo per portare a Milano Gleison Bremer.

Tante le società accostate al centrale olandese e ultima in ordine di tempo si sarebbe mossa la Juventus, che deve sostituire Giorgio Chiellini, che potrebbe andare a chiudere la carriera in America, e non sarà semplice.

Il difensore nerazzurro, però, potrebbe rappresentare un'occasione importante visto che è anche connazionale e amico di Matthijs de Ligt: questo potrebbe facilitare anche il loro affiatamento al centro della difesa.

De Vrij ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e questo inevitabilmente incide sulla valutazione data dall'Inter al proprio difensore.

I nerazzurri, comunque, non lo lasceranno partire per una proposta inferiore ai 25 milioni di euro. La Juve, dal proprio canto, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Alex Sandro, oltre a un conguaglio economico tra i 7 e i 10 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca.

Napoli su Veretout

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo visto che ci sono dubbi su Diego Demme e sul futuro di Fabian Ruiz che, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023, dovrebbe essere ceduto.

Tanti i nomi accostati agli azzurri, tra cui ci sarebbe quello di Jordan Veretout, centrocampista francese che alla Roma è finito ai margini negli ultimi mesi. La valutazione dell'ex Fiorentina si aggira sui 20 milioni di euro e negli ultimi giorni sarebbe spuntato un indizio importante. Secondo un agente immobiliare, intervenuto a Radio Marte, infatti, Veretout starebbe prendendo casa all'ombra del Vesuvio. Cosa che, se confermata, avvicinerebbe notevolmente alla squadra di Luciano Spalletti il giocatore.