In vista del prossimo Calciomercato la Juventus per potenziare il centrocampo starebbe valutando il nome di Renato Sanches del Lille. In casa Inter, nel frattempo, Giuseppe potrebbe alzare la posta per convincere Ivan Perisic a firmare il rinnovo del contratto.

Calciomercato Juventus, Sanches piacerebbe per il centrocampo, Gabriel si complica per la difesa

La Juventus nella prossima stagione dovrebbe acquisire almeno un calciatore a centrocampo e uno in difesa.

Il nome più caldo per il settore di mediana risulterebbe essere quello di Paul Pogba, ma Cherubini starebbe sondando pure altri profili.

Secondo la stampa spagnola, Renato Sanches del Lille piacerebbe alla compagine bianconera. Va in ogni caso evidenziato, come sul portoghese ci sia da tempo anche il Milan, che potrebbe sostituire il partente Kessié con il giocatore classe '94. Il club francese lo valuterebbe una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Per quello che concerne invece l'acquisto del difensore centrale, la Juventus potrebbe dover rinunciare a Gabriel. Per il giovane stopper classe '97 l'Arsenal chiederebbe 50 milioni di euro, una cifra che non sostenibile per le casse del club piemontese.

La soluzione ai problemi di Max Allegri per la retroguardia della Vecchia Signora, potrebbe arrivare da un ritorno a sorpresa, quello di Merih Demiral.

Il centrale turco, girato lo scorso anno in prestito all'Atalanta, non dovrebbe essere riscattato dalla formazione bergamasca e tornare a Torino per fine prestito. Nelle scorse ore è stato pubblicato un post scritto direttamente dal classe '98, che sui propri social ha salutato i tifosi della Dea con un messaggio di commiato.

Dunque, la Juventus potrebbe puntare nuovamente su di lui, o in alternativa cederlo definitivamente per monetizzare e lanciare conseguentemente l'assalto a un profilo come potrebbe essere Koulibaly.

Inter, Marotta non molla la presa su Perisic: 'Ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore'

La querelle tra l'Inter e Ivan Perisic dovrebbe presto concludersi in un modo o nell'altro.

Il giocatore croato, ha palesato senza remore, le sue perplessità nei confronti della società nerazzurra, che ha temporeggiato nel rinnovargli il contratto alle cifre da lui richieste.

L'AD nerazzurro Giuseppe Marotta è tornato a parlare dell'argomento: "Dobbiamo continuare le trattative con i suoi rappresentanti, la speranza è quella di arrivare velocemente a un accordo perché Perisic ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore e professionista. Se lui lo vorrà, siamo pronti a proseguire con lui”. In caso di mancato rinnovo il croato sarebbe libero a parametro zero dal 1° luglio.