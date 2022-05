La Juventus starebbe sondando il mercato per potenziare il reparto difensivo. Cherubini osserverebbe due possibili parametri zero come Jason Denayer del Lione e Alessio Romagnoli del Milan. Nel frattempo l'Inter potrebbe tentare l'ultimo approccio per convincere Perisic a restare in nerazzurro.

Juventus, per la difesa si pensa ad uno tra Denayer o Romagnoli

La Juventus nella prossima stagione, dovrà sopperire all'addio ormai certo di Giorgio Chiellini. Inoltre, il profilo di Daniele Rugani non convincerebbe a pieno in casa bianconera, il che renderebbe ancora più urgente, l'acquisto di un nuovo difensore.

Cherubini starebbe dunque osservando due profili per il reparto arretrato: Alessio Romagnoli del Milan e Jason Denayer del Lione.

Partendo dal primo, lo stopper romano andrà in scadenza di contratto con la compagine rossonera al concludersi della stagione in corso. Questo lo renderebbe appetibile non solo alla Juventus ma anche alla Lazio di Claudio Lotito. Il classe '95, notoriamente tifoso della squadra biancoceleste, potrebbe essere presto chiamato a una scelta tra le due squadre italiane.

Un discorso simile riguarderebbe Denayer. Il centrale belga classe '95, andrà in scadenza di contratto con il club francese a fine giugno e non pare intenzionato a rinnovare. In tale caso la Juventus potrebbe approfittarne per portarlo a parametro zero a Torino nella prossima finestra estiva di Calciomercato.

Marotta starebbe studiando l'ultimo tentativo per convincere Perisic a restare all'Inter

In questi giorni in casa Inter sta tenendo banco l'affare Perisic. Il fluidificante sinistro, vorrebbe 6 milioni di euro annuali per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Beppe Marotta invece, secono le indiscrezioni che filtrano, avrebbe offerto 4,5 milioni di euro al giocatore, somma che attualmente sarebbe stata respinta dall'entourage del croato.

Secondo alcune recenti indiscrezioni ora l'Inter potrebbe tentare un ultimo approccio con il classe '89, cercando di convincerlo a Milano, pur non garantendogli la cifra richiesta.

Qualora Perisic decidesse di andare via, la società nerazzurra punterebbe come titolare su Robin Gosens, sostituto naturale del croato, acquistato nella scorsa finestra di riparazione invernale dall'Atalanta. La Juventus e il Chelsea in tutto questo resterebbero vigili alla finestra, pronte a cogliere l'occasione per tesserare Perisic a parametro zero.