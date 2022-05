La dirigenza rossonera è al lavoro per definire il futuro di alcuni suoi giocatori, tra i quali spicca il nome di Alessio Romagnoli, in scadenza al termine di questa stagione. Mentre nei mesi scorsi era ormai data per scontata la separazione col Milan, in queste ultime ore sembra che Romagnoli voglia prendersi del tempo per pensare al rinnovo con i rossoneri.

Oltre ai rinnovi, sia Maldini che Massara sono impegnati sul fronte acquisti, con uno dei giocatori inseriti nella lista rossonera che sembrerebbe essere ad un passo: Renato Sanches.

Il capitano verso il rinnovo

Sembrava scontata la partenza a parametro zero del capitano del Milan Alessio Romagnoli, ma le offerte arrivate al suo agente non lo hanno entusiasmato, con la conseguenza che potrebbe presto trovare un accordo con la dirigenza rossonera per un rinnovo. Il difensore rossonero, dopo una prima parte di stagione che lo ha visto sempre titolare, è consapevole di aver perso qualche posizione e che gli spazi per il futuro saranno ancora ridotti. Ciò nonostante, sembrerebbe aver manifestato la volontà di proseguire il suo rapporto con il Diavolo. Il classe ’95 è ancora nel pieno della sua carriera e, se dovesse decidere di rimanere al Milan, proverà a giocarsi le sue carte per superare la concorrenza in difesa.

Nelle prossime settimane, con ogni probabilità, si definirà il suo futuro, con la strada della separazione con il Milan che rimane comunque aperta, soprattutto nel caso arrivi un’offerta che possa soddisfare tanto i requisiti economici quanto quelli di approdare in una squadra competitiva su più fronti.

Un obiettivo di mercato è vicinissimo

La dirigenza rossonera sembra aver individuato il profilo giusto per rimpiazzare le molte uscite che ci saranno nel mercato estivo, soprattutto nel reparto del centrocampo. Con la partenza di Kessié, infatti, il Milan ha bisogno di un nuovo centrocampista che possa ricoprire più ruoli all’interno del reparto.

La dirigenza rossonera, in accordo col tecnico Pioli, sembra voler accelerare per chiudere l’acquisto di Renato Sanches dal Lille. Il centrocampista portoghese è da tempo nella lista di mercato di Maldini e Massara, ma nelle ultime ore sembra ci sia stato un forte avvicinamento tra le parti, con il Milan che è pronto a formulare un’offerta allettante al club francese e portare Sanches a vestire la maglia rossonera per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, dunque, è al lavoro sia sul fronte dei rinnovi sia su quello degli acquisti, con l’obiettivo di dare a Pioli una squadra che possa competere per tutti gli impegni che il Milan dovrà affrontare nella prossima stagione.